Hier könnten in Bobingen Windräder gebaut werden

Plus Auf einer Informationsveranstaltung der Grünen wurden mögliche Standorte für Windräder in Bobingen genannt. Auch eine Beteiligung der Bürger wurde diskutiert.

Die Ortswahl für diese Infoveranstaltung der Bobinger Grünen war kein Zufall. Denn unter der Regie des Begegnungslandes Lech-Wertach wurde ein Gutachten erstellt, wo im südlichen Landkreis grundsätzlich Möglichkeiten zur Windkraftnutzung liegen könnten. Dieses Gutachten bezieht sich hauptsächlich auf die Belange der Flugplätze Augsburg und Lechfeld. Denn die Flugsicherungsaspekte stellen einen wichtigen Faktor dar, um überhaupt Standorte für Windräder ausmachen zu können.