Bobingen

15:43 Uhr

Erneuerung des Lärmschutzwalls in der Bobinger Siedlung geht weiter

Bei einer Sanierung des Durchlasses am Holunderweg in Bobingen könnte es nötig werden, den sanierten Lärmschutz wieder abzubauen. Doch die Planungen hierfür lägen momentan auf Eis. Daher sei mit der Maßnahme erst in rund zehn Jahren zu rechnen, erklärte Bürgermeister Förster im Bauausschuss.

Plus In diesem Jahr steht die Sanierung des letzten Bauabschnitts vom Holunderweg zur Grenzstraße an. Dabei gibt es zwei Probleme.

Von Elmar Knöchel

Lärmschutz ist eine Aufgabe der Kommune. Daher gehört auch die Unterhaltung der Lärmschutzbauwerke zum Aufgabengebiet der Stadt Bobingen. Bereits in den vergangenen drei Jahren wurde an der Sanierung der Lärmschutzwand in der Siedlung an der Straßberger Straße gearbeitet.

