Bobingen

06:30 Uhr

Ernüchternde Ernergiebilanz: So wird Bobingen bis 2045 nicht klimaneutral

Die Industriebetriebe, wie hier im Industriepark, sind die größten Energieverbraucher in Bobingen. Auf dem zweiten Platz liegen privaten Haushalte.

Plus Die Energie- und Treibhausbilanz der Stadt Bobingen ist ernüchternd. Im bundesweiten Vergleich liegt Bobingen weit zurück.

Von Elmar Knöchel

Im Rahmen der Teilnahme am "European Energy Award" wird in Bobingen der Bericht zur Energie- und Treibhausbilanz angefertigt. Diesen stellte Energiemanagerin Kerstin König-Hoffmann im Bobinger Bauausschuss vor. Ergebnis: Im Zeitraum 2013 bis 2019 gab es kaum Einsparungen. "Die für 2045 angestrebte Klimaneutralität kann so nicht erreicht werden", lautete das Fazit der Expertin.

