Erste "Unternehmer-Happy-Hour" in Bobingen war ein Erfolg

Im Oldtimer Center trafen sich kürzlich Unternehmer aus der Region um Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und um neue Ideen zu entwickeln.

Kürzlich fand bei spätsommerlichem Wetter die erste "Unternehmer-Happy-Hour" in Bobingen statt. 70 Teilnehmer folgten der Einladung von Tanja Wellnhofer und des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW) ins Oldtimer Center Bobingen. Kurzweilig moderierte Michael Heilig, der Leiter der BVMW Kreisverbände Donau-Ries und Ostalb, den Abend. In inspirierenden Vorträgen erfuhren die Teilnehmer, was sie tun können, um das eigene Unternehmen zukunftsfähiger zu machen.

Businessmentorin Pamela-Jane Urick von Durchblick erklärte dies an verschieden Modellen und praktischen Beispielen. Christian Häring von der Edelmacher Akademie las eine bewegende Geschichte vor und veranschaulichte mit farbigen Symbolen die unterschiedlichen Typen von Menschen und Werte. Bei einem interaktiven Vortrag verdeutliche Tanja Wellnhofer, "die Glückslotsin", was Einfluss auf das mentale Wohlbefinden hat und warum es so wichtig ist, täglich etwas Positives dafür zu tun. Mit einer "Power-Pose", die sich "der Baum" nennt, konnten die Teilnehmer wieder Energie tanken.

Am Ende wurden alle Visitenkarten ausgetauscht

Außerdem nutzten die Besucher aus der Region wie auch aus dem weiteren Umland die Gelegenheit zum ausführlichen Austausch mit den Referenten sowie den anderen Teilnehmern. Es wurden bis spät in die Nacht Kontakte geknüft, bis alle Visitenkarten verteilt und alle Häppchen aufgegessen waren. Auch die klassischen Fahrzeuge im Oldtimer Center wurden bewundert. Das Feedback war durchweg sehr positiv und es gab auch schon ein paar Anfragen zur Wiederholung des Events, resümiert Tanja Wellnhofer. (AZ)