Erster Heimerfolg für die Bobinger Kegler

In der noch jungen Saison konnten die Kegler des SSV Bobingen in der zweiten Bundesliga gegen die SG Ettlingen ihren ersten Heimsieg feiern.

Mit 3532:3423 Holz und 5:3 Punkten fiel der Sieg der Bobinger gegen Ettlingen zwar recht deutlich aus, dennoch war bis zum Schluss noch ein Unentschieden für die Gäste möglich.

Den Grundstein für den Heimerfolg legten Marius Bäurle und Bernd Herrmann bereits in der Startpaarung. Herrmann, der nach längerer Verletzungspause sein Comeback in der ersten Mannschaft feierte, zeigte ein durchwegs solides Spiel und bot seinem Gegner wenig Angriffsfläche. Er gewann seinen Punkt mit starken 604:549 Holz (3:1). Bäurle wackelte kurz in Durchgang zwei, fing sich aber schnell wieder und gewann auch seinen Mannschaftspunkt souverän mit 592:539 Holz.

Huber und Gäbelein gingen für Bobingen mit Vorsprung auf die letzte Bahn

In der Mittelpaarung durfte sich der junge Jonathan Huber gemeinsam mit Altmeister Dietmar Gäbelein beweisen. Beide gingen mit Vorsprung auf die letzte Bahn, kamen dort aber nicht mehr recht zum Zug und vergaben folglich beide Punkte. Huber erzielte respektable 585:592 Kegel (2:2), Gäbelein endete bei 544:552 Holz (1:3). Somit stand zwar immer noch ein Plus von knapp 100 Kegel auf der Anzeige, dennoch musste die Schlusspaarung mindestens einen Duellsieg einfahren, um beide Punkte in Bobingen behalten zu können. Julian Bäurle bekam es mit dem stärksten Akteur der Gäste zu tun. Beide zeigten ein Spiel auf absoluter Augenhöhe. Bäurle verpasste es im dritten Durchgang sich einen Vorteil zu verschaffen, indem er auf den letzten Wurf ins Volle nur zwei Kegel spielte. Am Ende hatte er, trotz einer hochklassigen Leistung, mit 617:618 (2:2) Holz denkbar knapp das Nachsehen.

Weil aber Alexander Bobinger im Finaldurchgang nichts anbrennen ließ und mit 590:573 Holz (3:1) seinem Gegner einige Zähler abnehmen konnte, war der Heimsieg dennoch perfekt. Damit klettern die Siedler nach zwei Siegen in Folge auf den dritten Tabellenplatz der zweiten Bundesliga Süd.

Die zweite Herrenmannschaft schiebt sich durch ihren Heimsieg ebenfalls auf Tabellenplatz drei der Landesliga Süd vor. Gegen schwache Gäste aus Gerlenhofen gewannen sie deutlich mit 7:1 Punkten bei 3427:3292 Holz. Die beiden besten Spieler waren Christian Zink (588) und Tobias Jehle (581).

Auch die dritte Herrenmannschaft konnte ihren Kampf siegreich gestalten. Sie gewannen auswärts beim SKC Westheim mit 2903:2673 Holz und 7:1 Punkten. Herausragender Spieler der Partie war Stephan Müller mit 560 Holz.