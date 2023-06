„Everesting“ am Nebelhorn: Sie laufen für einen guten Zweck

Ulrich Seitz aus Wehringen und Markus Letroe aus Bobingen wollen so viele Höhenmeter am Stück laufen, wie es auf den Mount Everest hochgeht.

Die extra leichten Rucksäcke sind schon gepackt: Erste-Hilfe-Set, Telefon für Notfälle, Getränkeflaschen, Energieriegel, Jacke, Regenhose und ein Biwak-Sack sind darin. Damit wollen der Wehringer Ulrich Seitz und der Bobinger Markus Letroe am 30. Juni etwas Besonderes leisten.

„Wir haben uns vorgenommen, zwar nicht den Mount Everest zu bezwingen, aber genauso viele Höhenmeter, nämlich 8848 am Stück zu laufen“, erklärt Seitz. Ihr Startpunkt ist um 14 Uhr an der Oybele-Festhalle in Oberstdorf, von da ab geht es auf das Nebelhorn und das Rubihorn und wieder zurück. Insgesamt fünfmal, denn dann ist die Strecke mit etwa 94 Kilometern und 9000 Höhenmetern geschafft.

„Zusätzliches Ziel ist es, die 9000 Höhenmeter in 24 Stunden schaffen“, sagt Markus Letroe. „Das wird schon sehr anstrengend. Wir sind die Strecke am letzten Wochenende Probe gelaufen und brauchten knapp fünf Stunden dafür. Das wird eng.“ Unterstützung gibt es durch das „Basislager“ im Auto unten am Parkplatz und durch die Familie, die oben auf dem Berg auf einer Hütte übernachtet und auch nachts für ein wenig Verpflegung und moralische Unterstützung sorgt. Denn, da machen sich die beiden Sportler nichts vor, „das wird vor allem am Ende schon eine Quälerei werden“, sagt Markus Letroe.

Er und Ulrich Seitz wissen, worauf sie sich einlassen. Beide haben schon an 24-Stunden-Bergläufen teilgenommen, unzählige lange Bergtouren bestanden und waren auch schon zusammen in den Bergen Südamerikas unterwegs. Letzte große Tour: Mit dem Radel von Bobingen zur Zugspitze fahren, auf die Zugspitze laufen und wieder zurück nach Bobingen radeln. Rund 23 Stunden dauerte die Aktion.

Knapp 9000 Höhenmeter am Stück laufen, wird dennoch eine große Herausforderung werden. Dafür trainieren die beiden seit Wochen. Zu familienfreundlichen Zeiten, wie Ehefrau Sabine Letroe verrät: „Die Männer treffen sich oft schon um 4 Uhr morgens, um vor der Arbeit noch schnell auf den Tegelberg zu laufen und dann um 9 Uhr im Büro zu sitzen.“ Den Weg zur Arbeit nach Augsburg, knapp 20 Kilometer, laufen die beiden im übrigen auch regelmäßig zusammen.

Spenden gehen an Kinderhospiz

Für ihre „Everesting“-Tour haben Ulrich Seitz und Markus Letroe noch einen weiteren Ansporn. „Mit diesem Lauf sammeln wir Spenden für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und den Bunten Kreis in Augsburg“, berichtet Seitz. „Wir haben beide überlegt, dass wir unsere Touren gerne mit etwas Gutem verbinden wollen und uns dafür entschieden, für kranke und sterbende Kinder und deren Familien Geld zu sammeln.“ Beide haben selbst Familie und sind froh, dass alle ihre Lieben gesund sind. „Nicht alle Familien haben so viel Glück. Wenn wir mit unserem Lauf helfen können, freut uns das“, sagt Seitz.

Schon jetzt sind die Reaktionen im Bekanntenkreis auf ihre Extrem-Tour mehr als positiv: „Wir konnten schon einiges an Spenden auf unserem Konto sammeln und würden uns freuen, wenn es noch mehr wird“, sind sich die beiden Sportler einig. Sie werden um jeden Schritt kämpfen, den sie auf dem Berg machen, um ihre Tour zu einem guten Abschluss zu bringen. „Natürlich ist uns das wichtig und wir wollen die 8848 Höhenmeter auf jeden Fall schaffen“, sagt Ulrich Seitz. „Aber am wichtigsten wird es sein, wenn wir dem Kinderhospiz St. Nikolaus und dem Bunten Kreis die Gelder übergeben können.“ Die beiden Sportler sehen das Projekt als ihren Beitrag für die Gesellschaft an. Und werden es Schritt für Schritt und Meter für Meter zum Erfolg führen.