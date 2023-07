Bobingen

Extremlauf "Everesting": Zwei Bobinger haben es geschafft

Plus Ulrich Seitz und Markus Letroe aus Bobingen erlebten am Berg schwere Momente, um 9000 Höhenmeter für einen guten Zweck zu schaffen.

Von Anja Fischer

Es war ein Vorhaben aus der Kategorie Extremsport: 8.848 Höhenmeter wollten Ulrich Seitz und Markus Letroe aus Bobingen in 24 Stunden zurücklegen. Wegen der schlechten Wettervorhersage wurde der Start vorverlegt.

Die beiden Sportler wollten zwar nicht den Mount Everest bezwingen, aber so viele Höhenmeter schaffen. Ihre Strecke führte über Nebelhorn und Rubihorn. Insgesamt fünf mal, damit waren die knapp 9.000 Höhenmeter geschafft. Die Gesamtlaufstrecke betrug dabei rund 94 Kilometer. Mit der Aktion sammelten Seitz und Letroe Spenden für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und den Bunten Kreis in Augsburg. Eine Summe von über 21.000 Euro kam zusammen. „Vor allem das müssen wir erst verarbeiten: Dass so viele Menschen uns mit so viel Geld unterstützt haben“, sagt Ulrich Seitz. Ihren Unterstützern möchten die beiden Extremsportler persönlich danken und laden deshalb zu einem kleinen Nachtreffen ein. „Und dann freuen wir uns schon, wenn wir die ganzen Spendengelder an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach und den Bunten Kreis in Augsburg übergeben dürfen.“

