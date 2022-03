Fahrer rammt Auto in Bobingen und verschwindet

Ein Unbekannter hat in Bobingen ein parkendes Auto angefahren und sich danach aus dem Staub gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Bobingen ein parkendes Auto angefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwoch zwischen 8.25 und 9.10 Uhr. Das Auto war in der Hochstraße vor einer Bäckerei geparkt und wurde an der hinteren Tür der Fahrerseite angefahren. Diese wurde eingedellt und verkratzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Nach Angaben der Polizei kommt möglicherweise der Fahrer eines grauen VW Polo als Unfallverursacher in Frage. Er hatte ungewöhnlich schräg neben dem Auto geparkt. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-21 entgegen. (AZ)