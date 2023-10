Fahrer verursacht 1000 Euro Schaden an geparktem Auto in Bobingen

In Bobingen hat am Mittwoch ein Unbekannter den Außenspiegel eines geparkten Autos beschädigt und fuhr einfach davon. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter SUV-Fahrer hat am Mittwoch in der Hochstraße 6 in Bobingen beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Kombi beschädigt. Dabei streifte er mit dem rechten Außenspiegel den linken Spiegel des abgestellten Fahrzeugs, welcher dadurch komplett zerstört wurde.

Der Unfallverursacher ist einfach weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern. Er oder sie fuhr einen schwarzen Hyundai. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Bobingen unter Telefon 08234/96060 zu melden. (AZ)