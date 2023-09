Fahrradfahrer stirbt bei Unfall

In Bobingen ist ein 73 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Unfall gestorben. Der Fahrer eines Kleinlasters hatte den Radler übersehen.

Tödlich verletzt wurde ein 73-jähriger Radfahrer, der am Mittwoch (6. September) um 16.30 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten auf der Wertachstraße stadtauswärts in westliche Richtung fuhr. Er nutzte hierbei den für Radfahrer in beide Richtungen freigegebenen Gehweg.

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 57-jähriger Mann mit einem Kleintransporter auf der Lechallee in nördlicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung zur Wertachstraße übersah er laut Polizei den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Radfahrer, der die Lechallee geradeaus überqueren wollte und es kam zum Zusammenstoß. Dabei prallte der Radfahrer gegen die Front des Transporters und stürzte.

Er wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in das Krankenhaus Bobingen gebracht, wo er kurz darauf starb. Die genaue Unfallursache soll durch ein unfallanalytisches Gutachten ermittelt werden, das die Staatsanwaltschaft Augsburg anordnete. Zu diesem Zweck wurde die Wertachstraße bis 19 Uhr durch die Polizei Bobingen und die Feuerwehr Bobingen für den Verkehr komplett gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2000 Euro. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. (AZ)