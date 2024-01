Familienstreit eskaliert in Bobingen

Wegen eines Familienstreits rückte die Bobinger Polizei am Freitag aus. Als ein 27-Jähriger abgeführt wird, greift er die Beamten an.

Am späten Freitagabend wurde der Polizei Bobingen gegen 23 Uhr ein Familienstreit gemeldet. Als die Beamten in der Wohnung ankamen, trafen sie dort auf eine 24-Jährige Frau. Diese wurde zuvor vom Beschuldigten, einem 27-jährigen Mann, ins Gesicht geschlagen und mit dem Fuß in den Bauch getreten. Der junge Mann wurde daraufhin gestellt, widerstandslos in Gewahrsam genommen und gefesselt. Als die Einsatzkräfte ihn zum Dienstfahrzeug brachten, versuchte der 27-Jährige, ihnen einen Kopfstoß zu verpassen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Der Mann muss sich nun wegen Körperverletzung, versuchter Körperverletzung, Widerstand und Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten. (AZ)