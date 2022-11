Nach Bobingen soll jetzt eine Burger-King-Filiale kommen

Plus Burger King hat einen Bauantrag gestellt. Im Gewerbegebiet an der Königsbrunner Straße gibt es noch eine weitere Veränderung.

In Bobingen wird Burger King wohl bald eine Filiale eröffnen. Zumindest liegt jetzt ein Bauantrag für das kleine Gewerbegebiet an der Königsbrunner Straße vor. Es gibt noch eine weitere Neuerung.