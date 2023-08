FBU sieht den Landkreis beim Neubau des Bobinger Hallenbades in der Pflicht

Die Hallenbad-Schließung in Bobingen betrifft nicht nur die Stadt. Die FBU-Fraktion ist der Meinung, dass der Landkreis verpflichtet ist, zu helfen.

Spätestens zum Ende der Freibadsaison wird offensichtlich werden, wie sehr die Schließung des Bobinger Hallenbades auch im Umland zu Problemen führen wird. Vereine könnten nur unter Schwierigkeiten Schwimmzeiten in den wenigen umliegenden Bädern bekommen. Schwimmkurse könnten nicht mehr angeboten werden, wie auf der Jahresversammlung des TSV Königsbrunn bekannt wurde. Angebote für öffentliches Schwimmen würden nur noch in geringem Maße zur Verfügung stehen, da sowohl die Bäder in Königsbrunn als auch das noch nicht fertig gestellte Bad in Schwabmünchen bereits ausgebucht seien.

Für Bobingen alleine sei ein Hallenbad-Neubau nicht zu schaffen

Bei der Bobinger FBU (Freie Bürgerunion) sieht man allerdings keinen finanziellen Spielraum, der die Stadt Bobingen befähigen würde, einen angedachten Neubau alleine zu stemmen. Trotz der Planung eines "abgespeckten" Hallenbades, das nur Raum zum Schwimmen, aber keine Familienangebote bieten würde, sei der Finanzbedarf groß. Nach Abzug aller möglichen Förderungen, deren Erhalt allerdings keineswegs sicher sei, müsste die Stadt Bobingen, bei geplanten 18 Millionen Euro Gesamtkosten, immer noch einen Betrag von rund 10 Millionen Euro stemmen. Das seien aber nur die reinen Investitionskosten. Durch den Betrieb eines Hallenbades würden aber zusätzlich erhebliche Betriebskosten anfallen.

10 Bilder Leere Becken, einsame Liegen: Einblicke ins geschlossene Bobinger Hallenbad Foto: Elmar Knöchel

In einem Antrag, den die FBU-Fraktion jetzt gestellt hat, werden die Kosten hochgerechnet. So müssten, laut Antrag, bei einer Betriebsdauer von geschätzten 30 bis 40 Jahren zwei Drittel der Anschaffungskosten über die Jahre für den Erhalt und den Betrieb aufgewendet werden. Damit summiere sich der Gesamtbetrag über die Jahre zu einer Summe von weit über 50 Millionen Euro, die von der Stadt Bobingen, inklusive der Zinsbelastung, insgesamt aufgebracht werden müsste. Der Antrag der FBU spricht von einem jährlichen Finanzbedarf von 1,77 Millionen Euro, der von der Stadt zu bezahlen sei.

Landkreis soll Neubau und Betrieb des Bobinger Bades übernehmen

Angesichts der Bobinger Haushaltslage sieht die FBU keine Möglichkeit, einen geplanten Neubau in Eigenregie umzusetzen. Dagegen spreche auch die Nutzung des Bades. Denn in der Vergangenheit seien nur rund 30 Prozent der Badegäste Bobingerinnen und Bobinger gewesen. Der überwiegende Teil der Badnutzenden sei demnach aus umliegenden Gemeinden gekommen. Somit würden die Bobinger Steuerzahlenden die Besucherinnen und Besucher anderer Gemeinden mit ihren Steuergeldern unterstützen. Nach Rechnung der FBU-Fraktion hätten die Bobinger Steuerzahler in den Jahren von 2018 bis 2022 bereits eine Summe von 1,65 Millionen aufgebracht, um Nicht-Bobingern den Badbesuch zu ermöglichen.

Daher sieht die Stadtratsfraktion den Landkreis Augsburg in der Pflicht, nicht nur bei den Investitionskosten, sondern auch bei den Betriebskosten einen Beitrag zu leisten. Es wird gefordert, dass die Verantwortung für das Bad, in Hinblick auf den Bedarf der Vereine, für Schulen, den Schwimmunterricht und den öffentlichen Bedarf, auf den Landkreis übertragen werden solle. Dieser solle für den Bau und den Betrieb verantwortlich zeichnen. Die Finanzierung solle über eine Anpassung der Kreisumlage erfolgen. Gleichzeitig fordert die FBU-Fraktion den Stadtrat auf, entsprechende Beschlüsse zu fassen und die Verhandlungen mit dem Landkreis Augsburg aufzunehmen.

Lesen Sie dazu auch