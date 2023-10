Verkehrsführung nach Unfall geändert: FBU wirft Bürgermeister Alleingang vor

Nach einem tödlichen Radunfall in der Bobinger Wertachstraße wurde die Verkehrsführung schnell geändert. Die FBU kritisiert die fehlende Absprache mit dem Bauausschuss.

"Zum wiederholten Male hat der Bobinger Bürgermeister eine verkehrsrechtliche Entscheidung getroffen, ohne den Stadtrat oder den zuständigen Ausschuss in Kenntnis zu setzen." So lautet der Vorwurf, der von der FBU-Stadtratsfraktion erhoben wird.

Hintergrund ist ein tödlicher Radunfall in der Wertachstraße. Kurz nach dem Unfall hatte die Bobinger Verwaltung Änderungen an der dortigen Verkehrsführung vorgenommen. In der schriftlichen Stellungnahme der FBU, die der Redaktion vorliegt, wird weiterhin bemängelt, dass der zuständige Bauausschuss erst in der Sitzung vom 10. Oktober und auch nur auf Nachfrage, von den Änderungen in der Wertachstraße informiert worden sei. Außerdem stoße es in der Fraktion auf Unverständnis, dass an einer bekannten Problemzone erst Maßnahmen ergriffen würden, wenn bereits ein schwerer Unfall geschehen sei.

Das ändert sich für Radfahrer an der Bobinger Wertachstraße

Nach dem tödlichen Radunfall in der Wertachstraße an der Einmündung der Lechallee hatte es eine sogenannte Verkehrsschau gegeben. Daran beteiligt waren Mitglieder der Verwaltung, der Bobinger Polizeiinspektion und eine Vertreterin des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord. Dabei wurde von der Polizei die Regelung für Radfahrende in der Wertachstraße bemängelt. Nach Ansicht der Polizei sollte vor allem der Radverkehr in entgegengesetzter Richtung nicht mehr erlaubt sein. Als Folge der Änderungen müssen jetzt Radfahrende in Richtung Krankenhaus zwingend die Wertachstraße befahren. Der Gehweg ist nicht mehr freigegeben. In der Gegenrichtung, stadteinwärts, darf der Gehweg zwar weiterhin benutzt werden, allerdings nur in Schrittgeschwindigkeit. Wer schneller unterwegs sein will, muss ebenfalls auf der Straße fahren.

Weiterführende Lösungen für die Unfallstelle sollen beraten werden

Bobingens Bürgermeister Klaus Förster sagt zu den Vorwürfen: "Nach dem bedauerlichen Unfall wurden von allen Seiten schnelle Maßnahmen gefordert." Daher habe sich die Verwaltung bemüht, schnellstmöglich einen Termin zu einer Verkehrsschau mit den Verkehrsexperten der Polizei zu bekommen. Bei diesem Termin habe dann die Polizei darauf gedrängt, das Problem der "Geisterradler" möglichst schnell zu beheben. Nur wenige Tage später sei von der Polizei ein "Radaktionstag" geplant gewesen. Das wurde als guter Zeitpunkt erachtet, um die neue Regelung umzusetzen und gleichzeitig durch die Polizei vor Ort erklären zu lassen, so Bürgermeister Förster.

Allerdings sei das nur eine Sofortmaßnahme gewesen. Weitere, tragfähigere Lösungen müssten erst noch gefunden werden. Dazu sei bereits während der Umsetzung der Maßnahme Anfang Oktober, der Auftrag an die Verwaltung ergangen, Lösungsvorschläge für weitreichendere Maßnahmen zu erarbeiten. Diese sollen in der nächsten Sitzung des Bauausschusses im November vorgestellt werden.

Lesen Sie dazu auch