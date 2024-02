Bobingen

08:17 Uhr

Fehler entdeckt: In Bobingen wurden 12.500 Schulessen nicht bezahlt

Schulessen sind ein wichtiger Aspekt der schulischen Kinderbetreuung. In Bobingen werden den Eltern pro Essen vier Euro in Rechnung gestellt. Allerdings wurden im Jahr 2022 rund 12.500 dieser Mahlzeiten nicht bezahlt.

Plus Eher zufällig entdeckte der Rechnungsprüfungsausschuss, dass in Bobingen Schulessen im Wert von rund 50.000 Euro nicht bezahlt wurden. Die Verwaltung ist in Erklärungsnot.

Von Elmar Knöchel

Erbrachte Leistungen müssen bezahlt werden. Das ist im normalen Leben so und gilt auch für Leistungen, die von Kommunen erbracht werden. An den Bobinger Schulen, deren Sachaufwandsträger die Stadt Bobingen ist, werden Schulessen ausgegeben. Ein Essen wird dabei den Eltern mit je vier Euro in Rechnung gestellt. Bei der Prüfung der Jahresrechnungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss wurde jetzt festgestellt, dass für das Jahr 2022 noch insgesamt 12.500 Schulessen nicht bezahlt worden sind. Das entspricht einem Gegenwert von rund 50.000 Euro.

50.000 Euro offene Forderungen für Schulessen aus dem Jahr 2022

"Dass wir das bemerkt haben, ist mehr oder weniger ein Zufall", erklärte der Vorsitzende des Bobinger Rechnungsprüfungsausschusses, Stadtrat Franz Handschuh (FBU). Denn die Prüfungen fänden nur stichprobenartig statt. Auf Nachfrage des Ausschusses, wie dieser Vorgang zu erklären sei, wurde von der Stadtverwaltung auf Personalmangel und Krankheitsfälle verwiesen. Es habe nicht genügend Personal zur Verfügung gestanden, um die Begleichung der Forderungen konsequent zu verfolgen. Die entsprechenden Mitarbeitenden hätten entweder gekündigt oder seien krankheitsbedingt ausgefallen. So hätten sich Rückstände gebildet und eine kontinuierliche und vollständige Abrechnung der Forderungen sei nicht mehr gewährleistet gewesen. Auch eine ordnungsgemäße Ablage sei nicht erfolgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen