Feriencamps: So will Philipp Reisner aus Bobingen Kinder stärker machen

Zauberkünstler Philipp Reisner aus Bobingen will Kinder bestärken und ihnen helfen, ihren Weg zu finden. Wie es dazu kam und was seine Zauberei damit zu tun hat.

"Was hätten wir uns als Kinder gewünscht, gewusst zu haben?" Diese Frage stellten sich der Bobinger Philipp Reisner und seine Frau Carla Velasquez, als sie vor dreieinhalb Jahren begannen, die Idee der "Empowerland" Camps zu entwickeln – einwöchige Feriencamps für Kinder, bei denen diese bestärkt und gefördert werden. "Empowerland", das bedeutet: Selbstbestärkung. "Wir wollen ihnen helfen, ihren eigenen Weg zu finden und sie dabei begleiten, dass sie sich auch selbst stärken können", sagt Reisner.

Die Idee habe Carla Velasquez gehabt – sie habe sich als Kind schwer damit getan, sich zu zeigen, wie sie war, und erst mithilfe zu sich gefunden. Daher wollte sie Kindern helfen, gar nicht erst in solche Situationen zu kommen. Reisner selbst fand die Idee gut – auch bedingt durch eigene Erfahrungen, die er als Kind und Jugendlicher machte. Denn hinter ihm liegt kein gewöhnlicher Werdegang: Mit neun Jahren begann er zu zaubern, wollte das hauptberuflich ausüben und machte als "Phil Rice" schon während der Schulzeit Shows. Dafür habe er sich immer wieder Kommentare anhören müssen und sei zeitweise in der Schule zum Außenseiter geworden.

"Ich glaube, jedes Kind kann das werden, was es werden will."

"Das war nicht immer leicht, aber ich habe dadurch auch ein Durchhaltevermögen und Resilienz entwickelt. Das kann mir jetzt keiner mehr nehmen. Wenn ich was umsetzen will, mache ich das", so der 24-Jährige. In dieser Zeit habe sich nicht nur das Verhältnis zu den Mitschülerinnen und Mitschülern ins Positive gewandelt, sondern es habe ihn persönlich dabei bestärkt, mutig zu sein und zu sich und seinen Träumen zu stehen. Das wolle er auch den Kindern mitgeben: "Ich glaube, jedes Kind kann das werden, was es werden will."

Die "Empowerland"-Gründer Philipp Reisner und seine Frau Carla Velasquez. Foto: Philipp Reisner

Herausgekommen sind einwöchige Feriencamps für Kinder von acht bis 13 Jahren, bei denen Kindern mit Elementen unter anderem aus der positiven Psychologie und Erlebnispädagogik Inhalte zu Stärkung des Selbstbewusstseins und der Persönlichkeitsentwicklung an die Hand gegeben werden. Das Format als Camp wählten die beiden, weil Kinder durch Selbsterleben lernen, wie Reisner erklärt. Zusätzlich könnten Kinder so aus ihrem Umfeld herausgeholt werden und in neuer Umgebung Dinge ausprobieren. "Im Kern steht, dass die Kinder Spaß haben und viel mitnehmen", sagt Reisner.

Velasquez und Reisner wollen das Projekt weiter ausbauen

Dafür sorgt ein buntes Programm aus Workshops, Aktivitäten mit Pferden, Kinderzirkus mit Zirkuspädagogen, sportlichem, künstlerischem und vielem mehr. Insgesamt fünf Camps gab es bereits, 180 Kinder haben daran teilgenommen. Der Hauptstandort ist Dasing, daneben gibt es auch Camps im Allgäu und in Hamburg. Pro Camp sind maximal 40 Kinder dabei, 12 bis 15 Erwachsene betreuen sie.

Die Altersgruppe ist dabei bewusst gewählt: Jüngere Kinder seien für den Rahmen oft noch nicht bereit, ab 14 würden dagegen oft andere Themen wie Identitäts- oder Berufsfindung in den Vordergrund rücken. "Es kann sein, dass es noch mehr Programme geben wird. Wir haben einfach mal von acht bis 13 gestartet – und von den Kapazitäten her können wir derzeit keine anderen Formate machen", sagt der Bobinger.

Denn momentan sind er und seine Frau Carla Velasquez ziemlich ausgelastet. Bis heute ist Reisner Zauberer, macht am Wochenende oder auch unter der Woche Shows und tritt bei verschiedenen Veranstaltungen auf. 30 bis 40 Stunden pro Woche gehen neben seiner Zauberertätigkeit für das "Empowerland"-Projekt drauf, berichtet er. Neben den Camps starten die beiden beispielsweise ein Online-Format für die Inhalte. "Die Camps sind nur der Start. Es sind gerade ganz viele Ideen da, an denen wir arbeiten."

Auf der Website können geförderte Plätze beantragt werden

Für die Workshops holen sich die Organisatoren immer wieder Experten dazu. Mit der deutschen Gesellschaft für positive Psychologie arbeiten sie von Beginn an zusammen. Die Kinder kämen bei ihnen mit einem "Rucksack an Herausforderungen" an – ob beim Thema Trauer, Probleme mit Schule, Familie oder Freunden, das Spektrum sei groß. "Da ist ein Team wichtig, das entsprechend damit umgehen kann."

Die Experten werden für ihre Leistungen bezahlt, auch die Betreuenden erhalten ein Entgelt. Das Camp selbst ist jedoch gemeinnützig, bisher betreiben Reisner und Velasquez es ehrenamtlich. Mit Übernachtung und Verpflegung liegen die Camps bei 880 Euro pro Person. Können Eltern sich das nicht leisten, gibt es mehrere geförderte Plätze bei jedem Camp, die auf der Website beantragt werden können. Unterstützt wird das Projekt unter anderem auch von der Schwabmünchner Schöffel-Stiftung und der Kartei der Not.

Für den Bobinger sind die Camps ein Herzensprojekt

Von den Eltern bekommen die beiden positives Feedback. Das freut Reisner, selbst Vater eines eineinhalbjährigen Sohns, sehr: "Also ich habe mir als Kind gewünscht, diese Dinge zu wissen, die ich jetzt versuche, den Kindern mitzugeben." In welche Richtung es weitergeht, wissen die beiden noch nicht. Gerne würden sie es größer aufziehen, auf lange Sicht werde es ehrenamtlich jedoch vermutlich nicht gehen.

Teurer machen wollen sie das Camp eigentlich nicht. "Wir überlegen schon, wie wir das hinbekommen könnten, um davon auch leben zu können", erklärt Reisner. Auszusteigen will der Bobinger nicht, das Projekt sei für ihn ein absolutes Herzensprojekt. "Das macht mir einfach unglaublich viel Spaß, ebenso wie die Zauberei."