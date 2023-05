Flasche explodiert auf einem Feldweg: Frau leicht verletzt

Wer die Flasche in Bobingen platziert hat, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einem Feldweg in unmittelbarer Nähe des Schwettinger Grabens in Bobingen ist am Sonntag eine Plastikflasche explodiert. Die Flasche lag auf dem Boden. Als eine 59 Jahre alte Frau sich ihr näherte, explodierte die Flasche. Durch den Druck erlitt die Spaziergängerin leichte Verletzungen am linken Ohr.

Die Polizei vermutet das sich in der Flasche eine Mischung aus Natriumhydrogencarbonat und Essig befand. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise über den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Bobingen unter der Rufnummer 08234/96060 zu wenden. (AZ)