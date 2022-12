Franz Handschuh ist seit 50 Jahren Nikolaus in Bobingen

Seit einem halben Jahrhundert besucht Franz Handschuh als Nikolaus Bobinger Familien. Er lobt, mahnt und beschenkt er die Kinder. In fünf Jahrzehnten als Nikolaus hat sich viel verändert.

Herr Handschuh, in der Rolle des Nikolaus besuchen Sie für die Kolpingsfamilie Bobingen die örtlichen Schulen, Kindergärten, Heime und führen private Hausbesuche durch. Wie kamen Sie zu dieser Aufgabe?



Franz Handschuh: Mich hat die Darstellung des Bischof Nikolaus schon immer fasziniert. In Hügelshart, wo ich aufgewachsen bin, steht eine der ältesten Kapellen Bayerns. Sie stammt aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und ist dem Bischof Nikolaus geweiht. Als Kind habe ich sie oft besucht. Später, als wir nach Bobingen gezogen sind, bin ich der Kolpingsfamilie beigetreten, um Anschluss zu finden. 1973 war ich dann mit 17 Jahren zum ersten Mal bei der Nikolausaktion dabei.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Einsatz als Nikolaus?



Handschuh: Mein erster Einsatz war gar nicht als Bischof Nikolaus, sondern als sein Begleiter Knecht Ruprecht. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, es ging nämlich einiges schief: Gleich im ersten Haus fiel mir laut scheppernd die Glocke herunter, im dritten Haus war es noch schlimmer, da sind die Bändel des Geschenksackes gerissen. Der komplette Inhalt kullerte unter das Sofa der Familie. Das war mir so unangenehm! Am Ende des Tages habe ich gedacht, es bleibt bei einem einjährigen Gastspiel.

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Einsatz als Nikolaus?



Handschuh: Mein erster Einsatz war gar nicht als Bischof Nikolaus, sondern als sein Begleiter Knecht Ruprecht. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, es ging nämlich einiges schief: Gleich im ersten Haus fiel mir laut scheppernd die Glocke herunter, im dritten Haus war es noch schlimmer, da sind die Bändel des Geschenksackes gerissen. Der komplette Inhalt kullerte unter das Sofa der Familie. Das war mir so unangenehm! Am Ende des Tages dachte ich mir, es bleibt bei einem einjährigen Gastspiel.

Und trotzdem sind Sie bis heute dabeigeblieben. Wie kam es dazu?



Handschuh: Ab dem zweiten Jahr hat man mich zum Bischof Nikolaus gemacht. Da bin ich dann einfach mit der Zeit reingewachsen. Ich habe auch einiges von den erfahreneren Mitgliedern lernen und abschauen können. Es ist übrigens auch nicht so, dass ich die 50 Jahre als Nikolaus unbedingt vollmachen wollte oder Ähnliches, ich wollte einfach nicht damit aufhören und will es auch jetzt noch nicht. Seit 1974 bin ich außerdem in der Organisation der Kolping-Aktion tätig. Damit Bischof Nikolaus und Knecht Ruprecht überhaupt erst losziehen können, ist viel Vorbereitung nötig.

Was ist bei der Organisation entscheidend?



Handschuh: Zur Vorbereitung gehören viele Dinge. Wichtig ist natürlich zuerst, die Anmeldungen von Eltern, Schulen, Kindergärten usw. entgegenzunehmen. Hier ist meine Frau Gabi, die mich über die ganzen Jahre voll und ganz unterstützt, die erste Ansprechpartnerin. Manchmal münden die Anmeldegespräche in ganz persönlichen Erlebnissen der Familien – da ist ihre Einfühlsamkeit gefragt.

Dann müssen rechtzeitig die Anmeldezettel an die Auftraggeber rausgehen. Dort können beispielsweise die Eltern angeben, wie das Kind oder die Kinder heißen, was gelobt werden soll und auch, wozu sie ermuntert werden sollen. Außerdem ist wichtig, wer beim Besuch mit dabei ist und ob das Kind etwas vorträgt, zum Beispiel ein Musikstück. Das klärt für das Nikolausteam bereits 99 Prozent der Fragen. Schließlich ist es wichtig, die Termine festzulegen und die Teams und Fahrer einzuteilen. Übrigens so, dass Nikolaus und Knecht Ruprecht der Familie nicht bekannt sind.

Die Mitra gehört zum typischen Gewand des Nikolauses. Foto: Marcus Merk

Als Stadtrat sind Sie in Bobingen durchaus bekannt. Wurden Sie bei einem Besuch schon einmal enttarnt?



Handschuh: Tatsächlich wurde ich in den 50 Jahren kein einziges Mal enttarnt. Sogar mein jüngster Sohn, der in der Kindergartengruppe, vor der ich stand, mit dabei saß, hat dicht gehalten und nicht gesagt: "Das ist ja mein Papa!" Obwohl er es natürlich wusste.

Müssen die Kinder Angst vor dem Nikolaus haben?



Handschuh: Auf keinen Fall. Der Knecht Ruprecht kommt halt immer etwas zottelig und grob daher, das kann die Kinder manchmal abschrecken. Da gehen wir aber gleich drauf ein und erklären, dass er der Freund vom Nikolaus ist und sie immer zusammengehören. Wir sagen ihnen auch, dass er ein gutes Herz hat und, dass das Äußere oder die Herkunft gar nicht wichtig sind. Eine ganz wichtige Botschaft, wie ich finde.

Was ist für Sie das Besondere an der Tätigkeit und wo liegen die Herausforderungen?



Handschuh: Es ist schön zu sehen, wie viele Familien jedes Jahr wieder den Nikolaus buchen und wie sich die Kinder darüber freuen. Und zwar genauso die syrischen oder türkischen Kinder wie die deutschen. Außerdem ist es wichtig, dass wir so die Geschichte vom Heiligen Nikolaus nach draußen bringen können und erklären, welche Unterschiede es zum Weihnachtsmann oder Santa Claus gibt.

Nicht so einfach sind Besuche bei Familien, wo kurz zuvor der Partner oder ein Elternteil verstorben ist. Das sind ganz besondere Momente.

Was hat sich in den 50 Jahren Nikolaus-Dasein verändert?



Handschuh: Vor allem die Geschenke, die Bischof Nikolaus und Knecht Ruprecht für die Kinder von den Eltern entgegennehmen, da kann man von einer Sinuskurve sprechen. War es ganz früher ein Säckchen mit Kleinigkeiten wie Äpfeln und Nüssen, die unter den Kindern aufgeteilt wurden, so ging es über die Modelleisenbahn und große Geschenke wieder zu kleinen Aufmerksamkeiten. Zum Teil wird auch wieder unter den Kindern aufgeteilt, da findet ein Umdenken in den Familien statt.

Außerdem merken wir, dass die Bedeutung vom Nikolaus wieder zunimmt. Wo wir früher darum bitten mussten, dass der Fernseher ausgeschaltet wird, wenn wir kommen, ist heute stimmungsvoll dekoriert, stehen Plätzchen und Punsch bereit und wird gesungen.

In den beiden vergangenen Jahren konnte die Aktion ja nur bedingt stattfinden. Wie viele Anmeldungen sind es dieses Jahr?



Handschuh: Das ist richtig, 2020 musste sie ausfallen und 2021 konnte sie nur im Freien stattfinden. Heuer gibt es bereits viele Anmeldungen: Am 5. und 6. Dezember sind insgesamt derzeit 132 Termine geplant, ich schätze, es werden insgesamt rund 140 werden. Neben den Familien besuchen wir 17 Krippen- und Kindergartengruppen und neun Schulklassen sowie den Adventsmarkt in Reinhartshausen und Feiern bei Vereinen und Einrichtungen, zum Beispiel Wohngruppen des Fritz-Felsenstein-Hauses. Der erste Termin ist um 16.20, der letzte um 20 Uhr. Pro Nikolausteam sind es acht bis neun Termine am Tag. Pro Hausbesuch werden 20 Minuten eingeplant, bei mehreren Kindern das Doppelte.

Welche spaßigen Anekdoten sind Ihnen in Erinnerung geblieben?



Handschuh: Es gibt sicher viele lustige Geschichten zu erzählen. Nett war es, als ein vielleicht Neunjähriger unbedingt wollte, dass der Nikolaus kommt, seine Eltern aber sagten, er wäre zu alt dafür. Wenn er es unbedingt will, dann müsse er ihn schon selber bestellen. Daraufhin hat der Junge angerufen und gesagt: Ich will bitte den Nikolaus bestellen.

Auch die anderen Mitglieder, ohne deren tollen Einsatz wir übrigens die ganze Aktion nicht jedes Jahr durchführen könnten, kommen immer wieder mit lustigen Geschichten zurück. So hatte ein Knecht Ruprecht, nachdem er die Geschenke verteilt hatte, noch einen großen Sack in der Hand und fragte, für wen der denn sei. Antwort von der lachenden Mutter: "Also meine Deko können Sie in Zukunft bitte stehen lassen."

Zur Person: Franz Handschuh, 66, ist im Friedberger Ortsteil Hügelshart aufgewachsen und wohnt mit seiner Frau Gabi in Bobingen. Dort engagiert er sich im Stadtrat und seit 50 Jahren bei der Kolpingsfamilie Bobingen. Seit dieser Zeit beteiligt er sich jährlich ehrenamtlich an der Nikolausaktion des Vereins, indem er als Bischof Nikolaus unterwegs ist. Handschuh hat vier Kinder, drei Söhne eine Tochter, im Erwachsenenalter. Zur Aktion: An der Nikolausaktion der Kolpingsfamilie sind rund 40 Ehrenamtliche beteiligt. Jedes Jahr am 5. und 6. Dezember besuchen Zweierteams aus Nikolaus und Knecht Ruprecht die Bobinger Einrichtungen und führen rund 120 Hausbesuche durch. Die Aktion läuft auf Spendenbasis – der Erlös fließt in die Jugendarbeit und kommt sozialen Projekten des Vereins zugute.