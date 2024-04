Franz Jakob hat den OGIV Straßberg geprägt

Nach acht Jahren an der Spitze des OGIV Straßberg ist für Franz Jakob Schluss. Der Verein hat heuer ein Großprojekt vor.

Acht Jahre Vorstandsarbeit prägten den Obst-, Gartenbau- und Imkerverein Straßberg und bereiteten ihm den Weg in die Zukunft. Für seine federführende Arbeit als Vorsitzender erhielt Franz Jakob jüngst ein großes Dankeschön.

Dass der Verein heute mit über 348 Mitgliedern das Dorfleben von Straßberg prägt, ist seinem überdurchschnittlichen Einsatz zu verdanken. Er unterstützte das Vereinsleben nicht nur organisatorisch, sondern packte auch aktiv mit an. Der Verein bietet heute ein breites Spektrum an Sektionen. Neben dem Programm für Obst- und Gartenbau umfasst der OGIV eine Abteilung für Imker, die Diebelfrösche für Grundschulkinder und die Diebelbiber für Jugendliche.

Vorsitzender des OGIV Straßberg konzentriert sich nun auf die Arbeit als Imker



Nach acht Jahren Arbeit als Vorsitzender und 36 Jahren Vereinszugehörigkeit entschied Franz Jakob den Vorsitz abzugeben und sich in dem Verein auf die Abteilung der Imker zu konzentrieren. Auch diesen Bereich leitet er bereits mit Alfred Dreßler seit 2010 und hat diesen mit ins Leben gerufen. Als Beisitzer bleibt er dem OGIV treu und unterstützt den neuen Vorsitzenden, der in der Jahreshauptversammlung gewählt wurde: Gabriel Jasinski, der sofort mit spannenden Herausforderungen in die Vorstandschaft startet. Im Jahr 2024 steht der Neubau des neuen Vereinslagerhauses an, welches mit einem hohen Einsatz von Eigeninitiative und Eigenmitteln erbaut werden soll. (AZ)