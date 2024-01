Frau fährt im Kreisverkehr vor Bobingen ihrem Ehemann auf

Das eine Auto prallt gegen das andere - dieses wiederum gegen ein Ortsschild. Zu dieser Kettenreaktion kommt es bei Bobingen.

Zu einem Auffahrunfall im Kreisverkehr ist es am Dienstagmorgen vor Bobingen gekommen. Zwei Ehepartner fuhren laut Polizei getrennt mit ihren Fahrzeugen hintereinander aus Inningen kommend in den Kreisverkehr vor Bobingen ein. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Auto und stieß gegen das des vorausfahrenden Ehemannes. Dadurch geriet auch dieses Fahrzeug außer Kontrolle und stieß gegen ein Ortsschild. Die Dame verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus in Bobingen gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. (AZ)