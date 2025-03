Frauentag in Bobingen: Abwechslungsreich und vielseitig

Seit mehr als 20 Jahren gibt es eine Vielzahl von Veranstaltungen zum Frauentag in der Bobinger Singoldhalle. In diesem Jahr kamen rund 500 Frauen aus Bobingen und der Umgebung, um am großen Vortragsangebot teilzunehmen, um durch die Reihen der Verkaufsstände zu schlendern oder um sich miteinander auszutauschen.

Icon Galerie 11 Bilder Rund 500 Besucher nutzten das breite Angebot in der Bobinger Singoldhalle.

Für Frauen jeden Alters hatten die Mitarbeiterinnen aus dem Bobinger Kulturamt - Sandra Hartl, Sabine Hausmann-Zapalowski, Bettina Grießer und Ingrid Weberwieder - eine abwechslungsreiche und vielseitige Veranstaltung zusammengestellt. Mit den Schlagworten „stark, klug und einzigartig“ wollten sie Frauen ansprechen, die zwischen Leben und Beruf viel Energie aufbringen, um ihren Alltag zu stemmen.

Mischung zieht ein breites Publikum an

Gerade die Mischung aus Impuls- und Fachvorträgen zu breit gefächerten Themen - psychische und körperliche Gesundheit, Hormonyoga, Ernährung, Finanzen, ETF/Fonds/Aktien zur Altersvorsorge, Kindererziehung oder Vereinbarkeit von Familie und Job - informativen Workshops, Lesungen, musikalischen Einlagen, internationalen kulinarischen Köstlichkeiten sowie bunt gemischten Verkaufs- und Informationsständen von Frauen für Frauen aller Generationen und Nationen zieht ein breites Publikum aus Bobingen und dem Umland an.

Icon Vergrößern Bot Platz für Gespräche: das internationale Fingerfood der Frauengruppe der Hicret-Moschee. Foto: Anja Fischer Icon Schließen Schließen Bot Platz für Gespräche: das internationale Fingerfood der Frauengruppe der Hicret-Moschee. Foto: Anja Fischer

Fast vollständig gefüllt war der große Saal schon zum Eröffnungsvortrag von Maria von Welser, der Gründerin, Redakteurin und Moderatorin des ersten Frauenjournals im deutschen Fernsehen „ML Mona Lisa“. Sie sprach Missstände im Bereich der Gleichberechtigung von Mann und Frau in Deutschland an. „Es bewegt sich zwar viel, aber immer noch nicht genug“, sagte sie. „Wir müssen unser Land für uns Frauen verändern.“ Dafür wolle sie, so von Welser, ein wenig Mut machen. „Jede von uns kann dort, wo sie sitzt, geht oder steht eine starke Frau sein.“

Frauen können sich austauschen und vernetzen

Bobingens Zweiter Bürgermeister Armin Bergmann freute sich, so viele engagierte Frauen begrüßen zu dürfen. „Weltweit wird rund 34 Millionen Mädchen im Grundschulalter jede Art von Bildung verwehrt“, sagte er und machte er auf internationale Probleme aufmerksam. Das sei untragbar. Der Bobinger Frauentag möchte aber nicht nur auf Missstände hinweisen. Vielmehr gilt es, Fachvorträge und Workshops in einem ansprechenden Rahmen zu präsentieren und den Frauen eine Möglichkeit zu bieten, sich auszutauschen und neu zu vernetzen. Zwischen Musik, Bewegungsübungen, Lesungen und der Gute-Nacht-Geschichte zum Abschluss lud der Frauentag deshalb auch zum gemütlichen Gespräch bei internationalen Köstlichkeiten ein.