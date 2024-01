Bobingen

Freikarten für "Himmlische Momente" mit den Domsingknaben zu gewinnen

Der Kammerchor der Augsburger Domsinknaben tritt mit seinem Neujahrskonzert "Himmlische Momente" am Sonntag, 14. Januar in der Singoldhalle in Bobingen auf.

Es gibt drei Mal zwei Tickets für das Konzert des Kammerchors der Augsburger Domsingknaben in der Singoldhalle in Bobingen zu gewinnen. So machen Sie mit.

Unter dem Motto "Himmlische Momente" singt der Kammerchor der Augsburger Domsingknaben sein Neujahrskonzert am Sonntag, 14. Januar, ab 18 Uhr in der Bobinger Singoldhalle. Für den Abend verlost die Redaktion Karten. Die Gewinner önnen dann unter anderem Werke von Renaissance Komponisten wie Orlando di Lasso und Heinrich Isaac hören, aber auch Stücke aus der Romantik von Robert Lucas Pearsall und Johannes Brahms erleben. Außerdem erklingen laut Pressemitteilung Evergreens an diesem Abend, dessen musikalische Leitung Domkapellmeister Stefan Steinemann übernimmt. Der Kammerchor der Augsburger Domsingknaben hat 2018 den Musikpreis BBC Music Magazine Award gewonnen. Foto: Alisa Kollmannsperger Der Kammerchor der Augsburger Domsingknaben hat im Jahr 2018 den BBC Music Magazine Award, eine musikalische Auszeichnung für die Kooperation mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, gewonnen. Verlosung von Tickets für das Neujahrskonzert des Kammerchors Für das Konzert am Sonntag, 14. Januar, ab 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) in der Bobinger Singoldhalle verlost unsere Redaktion drei Mal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schreibt bis Mittwoch, 10. Januar, 14 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort "Domsingknaben" an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Die Gewinner werden per E-Mail informiert. Für alle Interessierten gibt es ansonsten Karten im Kulturamt der Stadt Bobingen unter der Telefonnummer 08234/8002-31, -32 und -36 sowie online unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de. (AZ) Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

