Karten für Mitsingkonzert in Bobingen zu gewinnen

Sopranistin Marie Schmalhofer und Pianist Justin Pambianchi laden am 26. Januar in der Singoldhalle zum Mitsingen ein. Die Redaktion verlost Karten.

Ob alleine unter der Dusche, während der Autofahrt, bei der gemeinsamen Chorprobe, am Lagerfeuer oder auch an der Gitarre – Singen wird in der Regel mit einem Gefühl von Zufriedenheit verbunden. Beim Singen setzt das Gehirn nachweislich eine Reihe von Hormonen frei, die ein wahres Glücksgefühl hervorrufen. Warum also nicht gut gelaunt mit einem Mitsingkonzert in das neue Jahr starten?

Im neuen Konzertformat „Heiter und beschwingt ins neue Jahr“ steht vor allem die Freude an der Musik im Mittelpunkt. Sopranistin Marie Schmalhofer und Pianist Justin Pambianchi laden alle sangesfreudigen Besucher am Freitag, 26. Januar, um 20 Uhr ein, gemeinsam in der Singoldhalle in Bobingen voller Inbrunst Kanons und Lieder quer durch alle Musik-Genres mitzuträllern. Legendäre Welthits aus Operette, Oper, Musical, Kinofilmen, aber auch Volkslieder, Schlager und aktuelle Hits sorgen für ausgelassene Fröhlichkeit und beste Laune.

Verlosung von Tickets für das Mitsingkonzert

Für das Mitsingkonzert in der Singoldhalle verlost die Redaktion drei Mal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schreibt bis Sonntag, 21. Januar, 23.59 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort "Mitsingkonzert" an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Die Gewinner werden per E-Mail informiert.

Für alle Interessierten gibt es ansonsten Karten im Kulturamt der Stadt Bobingen unter der Telefonnummer 08234/8002-31, -32 und -36 sowie online unter www.stadt-bobingen.de und unter www.reservix.de. (AZ)