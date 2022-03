Bobingen

07:00 Uhr

Freilufthalle oder Skaterplatz: Worauf darf sich Bobingen freuen?

Die Bobinger SPD wünscht sich, dass solch eine Freiluftsporthalle, wie die am Wehringer Sportplatz, bald auch in Bobingen stehen wird.

Plus Pläne und Ideen gibt es auch in Bobingen zahlreiche. Doch für viele Vorhaben und Anträge kommt während der Haushaltsdebatten die Stunde der Wahrheit. Was ist möglich?

Von Elmar Knöchel

Bei der Haushaltsdebatte im Hauptausschuss war der Bau eines Skaterplatzes nahe dem Straßberger Sportplatz ein Thema. Im September vergangenen Jahres hatte die SPD-Stadtratsfraktion einen entsprechenden Antrag gestellt. Bei einer ersten Diskussion gab es eine grundsätzliche Zustimmung, ohne sich jedoch auf ein konkretes Datum festzulegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .