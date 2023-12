Friedhofsgebühren steigen deutlich

Zum neuen Jahr werden die Friedhofsgebühren in Bobingen erheblich steigen. In der letzten Sitzung des Jahres beschloss der Stadtrat vor allem bei den Urnengrabstellen drastische Erhöhungen.

Gemäß den haushaltsrechtlichen Vorschriften für Kommunen müssen städtische Friedhöfe kostendeckend betrieben werden. Um diesen Vorgaben zu entsprechen, hat der Bobinger Stadtrat in der letzten Sitzung des Jahres die Friedhofsgebühren teils erheblich angehoben. Unter Mitwirkung eines Beratungsbüros wurden die Gebührensätze neu kalkuliert. Zuletzt hatten sich die Gebühren bereits im Jahr 2021 fast verdoppelt. Doch auch damit sei nur ein Kostendeckungsbeitag von 64 Prozent erreicht worden, wie der damalige Hauptamtsleiter Thomas Ludwig erklärt hatte.

Gebührenerhöhung bei Urnengräbern ist strategisch gewollt

Damit sei jetzt eine weitere Anpassung notwendig geworden. Dabei habe man auch auf die sich verändernden Gegebenheiten und die unterschiedlichen Bestattungsformen Rücksicht nehmen müssen, erklärte der neue Bobinger Hauptamtsleiter Fabian Koppel. Es sei strategisch gewollt, den Erwerb und die Verlängerung von Erdgrabstätten, deren Unterhalt mit einem nicht zu vernachlässigenden Pflegeaufwand verbunden sei, finanziell attraktiver zu gestalten. Demgegenüber stehen erhebliche Gebührensteigerungen bei den Grabstellen für Urnen. So steigen die Gebühren für eine Wandnische mit Platz für zwei Urnen von bisher 1350 Euro auf jetzt 2380 Euro. Die Feuerbestattung stellt mittlerweile die häufigste Bestattungsform in Deutschland dar. War die Feuerbestattung vor einigen Jahren noch die wesentlich günstigere Bestattungsart, ist sie mittlerweile die teuerste. So hatte eine Wandnische für zwei Urnen auf dem Bobinger Friedhof vor 2021 noch 675 Euro gekostet.

Gebührenerhöhung wurde im Stadtrat diskussionslos durchgewunken

Hatte sich die SPD-Fraktion bei der Gebührenerhöhung im Jahr 2021 noch geschlossen gegen den Beschluss gestemmt, gab es diesmal keinen Widerstand. CSU-Fraktions-Chef Herwig Leiter hatte die damalige Gebührenerhöhung zwar mitgetragen, hatte aber gleichzeitig angemahnt, dass in Zukunft die Möglichkeiten einer Kostenreduzierung beim Betrieb der Bobinger Friedhöfe intensiv geprüft werden müssten. Dies hatte allerdings keine sichtbaren Konsequenzen. Im vergangenen Jahr hatte dann die FBU-Fraktion zwei Anträge diesbezüglich gestellt. Es wurde beantragt, die Friedhöfe in Zukunft eigenwirtschaftlich durch die Stadt Bobingen zu betreiben. So sollten Einsparungen möglich gemacht werden. Ein zweiter Antrag bezog sich auf die Gründung eines Grünamtes. Dadurch hätten sich vor allem Synergien zwischen Bauhofs- und Friedhofspersonal ergeben können. Beide Anträge fanden allerdings keine Mehrheit.

