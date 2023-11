Fünf Sterne für die Pflegeschule der Wertachkliniken

Deutschlandweit wurden die besten Berufsausbilder gesucht. Die Pflegeschule der Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen schneidet vorbildlich ab.

Hervorragende Ergebnisse als Berufsausbilder hat die Pflegeschule der Wertachkliniken erzielt: Im Auftrag der Zeitschrift "Capital" wurden mittels einer Studie deutschlandweit die besten Berufsausbilder aller Branchen ermittelt. In der Kategorie "weniger als 500 Mitarbeitende in Süddeutschland" erreichte die Pflegeschule fünf Sterne. Das schafften neben ihr nur zwei weitere Ausbildungsbetriebe.

Die Wertachkliniken in Bobingen und Schwabmünchen 1 / 2 Zurück Vorwärts Klinik Bobingen insgesamt: 130 Betten Unfall- und Wiederherstellungschirurgie: 58 Betten Innere Medizin: 69 Betten

davon Interdisziplinäre Intensivmedizin: 7 Betten

davon Onkologie: 10 Betten Gynäkologie: 3 Betten Operationssäle: 4

Klinik Schwabmünchen insgesamt: 126 Betten Allgemein- und Viszeralchirurgische Abteilung: 46 Betten

davon Interdisziplinäre Intensivmedizin: 3 Betten Innere Medizin: 67 Betten

davon Interdisziplinäre Intensivmedizin: 7 Betten Gynäkologie: 5 Betten Gefäßchirurgie: 8 Betten Operationssäle: 3



In der Studie wurden über 90 Aspekte aus fünf Kategorien berücksichtigt. Das ging von der Bewerberauswahl bis zur Qualifikation der Ausbilder. Dabei wurden Lehrmethoden und Übernahmequoten ebenso bewertet wie Karrierechancen und Weiterbildungsoptionen. Die Pflegeschule der Wertachkliniken erzielte in den beiden Kategorien "Betreuung" und "Ausbildungsmarketing" jeweils vier von fünf möglichen Punkten. In den restlichen drei Kategorien - "Lernen im Betrieb", "Digitalisierung und Innovation" sowie "Erfolgschancen" - erreichte die Berufsfachschule der Wertachkliniken sogar jeweils die maximal mögliche Punktzahl.

Alle Auszubildenden haben die Abschlussprüfung bestanden

„Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis und freuen uns über die hohe Wertschätzung unserer Arbeit“, erklärt Jessica Schipf, die Leiterin der Berufsfachschule für Pflege an der Wertachklinik in Bobingen: „Aber letztlich zählen für uns die Ergebnisse und die Rückmeldungen unserer Schülerinnen und Schüler.“ Alle 13 Auszubildenden des letzten Jahrgangs haben die Abschlussprüfung bestanden. Elf haben sich bei den Wertachkliniken beworben und wurden übernommen. „Pflegedienstleiter Daniel Hierl schätzt die hohe Qualität der Ausbildung in der Pflegeschule“, sagt Klinikvorstand Martin Gösele. „Und gleichzeitig zeigt die hohe Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, dass die Wertachkliniken ein guter und beliebter Arbeitgeber sind.“

Auch von den Schülerinnen und Schülern und den künftigen Arbeitgebern kommen viele positive Rückmeldungen. Foto: Wertachkliniken

Die besten Berufsausbilder wurden bereits zum siebten Mal von "Capital" ermittelt. Im Auftrag der Zeitschrift wurden insgesamt 567 Ausbildungsbetriebe mit mindestens fünf Auszubildenden analysiert.