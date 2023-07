Bobingen

vor 17 Min.

Gab es einen Tornado über Wehringen? Das sagt ein Wetterexperte

Plus Ein Autofahrer beobachtete über Wehringen ein ungewöhnliches Wetterphänomen und schoss ein Foto. Ein Wetterexperte schließt eine Windhose nicht aus.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Unser Leser Dennis Sarikaya fuhr am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße zwischen Königsbrunn und Bobingen. Dabei beobachtete er, wie sich der Himmel über Wehringen verdunkelte, bis schließlich etwas zum Vorschein kam, das wie der charakteristische Rüssel eines Wirbelsturms, ein sogenannter Tornado, aussah. Der Augsburger Wetterexperte Klaus Hager, der viele Jahre lang die Wetterstation auf dem Fliegerhorst Lechfeld leitete, hat sich das Foto angesehen.

Wetterexperte Hager: "Es könnte ein kleiner Tornado gewesen sein."

"Es könnte sich durchaus um einen kleinen Tornado gehandelt haben", sagte Hager nach Studium des Handybildes. Der charakteristische Rüssel sei deutlich zu sehen. Allerdings fehle die, ebenfalls typische, Verdunklung direkt über dem Rüssel. Die markante Biegung im Rüssel weise darauf hin, dass die Windgeschwindigkeit wohl nicht allzu hoch gewesen sein könne. Grundsätzlich könnten solche Wetterphänomene bei der derzeit sehr unruhigen und wechselhaften Wetterlage immer wieder einmal auftreten. Dass weder die Polizeiinspektion in Bobingen noch die in Schwabmünchen Schadensmeldungen erhalten hat, erklärt der Experte so: "Wenn sich ein Tornado mit einem typischen Rüssel bildet, ist nicht immer sicher, dass dieser auch den Boden erreicht." Das könne in diesem Fall der Grund sein, warum es im Raum Wehringen keine Schäden gab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen