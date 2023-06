Interview

Der "Addnfahrer" kommt nach Bobingen: Welche Rolle spielt Humor für Sie?

Plus Grober Humor aus dem bayerischen Alltag bringt der "Addnfahrer" am 29. Juni nach Bobingen. Was Humor für ihn bedeutet, verrät Thomas Willibald im Interview.

Von Maximilian Czysz

Was ist ein Addnfahrer?



Thomas Willibald: Eine Addn ist eine Wiesenegge, also ein landwirtschaftliches Wiesengerät, das an den Bulldog gehängt wird. Beim Addnfahren hatte ich mein erstes Video gemacht, das dann in den Sozialen Medien bekannt wurde. Danach war ich der Addnfahrer.

Sie kommen also aus der Landwirtschaft?



Willibald: Meine Familie hat selbst keine Landwirtschaft, aber alle Onkel und Tanten und der Freundeskreis. Deshalb bin ich in der Landwirtschaft aufgewachsen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

