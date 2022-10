Gartenbauverein Wehringen feiert ein Doppeljubiläum mit viel Sauerkraut

Die Mitglieder des Gartenbauvereins Wehringen feiern ihr Krautfest. Zur Arbeit gibt es viele Spezialitäten.

Mit dem diesjährigen Krautfest feierte die Mitglieder des Gartenbauvereins Wehringen ein Doppeljubiläum: zum einen das Krautfest selbst, welches im Oktober 2002 unter Veronika Schreier ins Leben gerufen wurde. Zum anderen das 110-jährige Bestehen. 1912 wurde er durch Blasius Fischer gegründet und ist damit der älteste urkundlich erwähnte Verein in Wehringen.

Gefeiert wurde in und um das Vereinsheim im alten Wasserturm. Dieser dient dem Gartenbauverein seit der Schlüsselübergabe im September 2005 als Unterkunft und Domizil. Seither gehen mit dem Vereinsheim etliche Traditionen einher – wie das Krautfest und das jährliche Maibowlen-Fest. Auch die Jugendgruppe Die Grashüpfer findet im Vereinsheim regelmäßig zu ihren Gruppenstunden Unterschlupf. Knapp 20 Kinder treffen sich dort, um verschiedene Aktivitäten rund um Natur und Garten durchzuführen.

Frühschoppen mit Musik

Für die Vorsitzende des Vereins für Gartenbau- und Landespflege Wehringen, Margarete Baur, und ihren Vorstand war schnell klar, dass das Krautfest ein würdiger Rahmen ist, um das Vereinsjubiläum gebührend zu feiern. Dazu gab es ein breites Angebot, schon ab dem Vormittag durfte mit Unterhaltung der Musikgruppe blasundband beim Frühschoppen gefeiert werden. Verpflegt wurden die Besucher mit selbst gemachten Krautschupfnudeln, Zwiebel- oder Lauchkuchen und Torten. "Ich freue mich, dass uns nicht nur die Mitglieder, sondern auch deren Familien tatkräftig unterstützt haben", sagt Margarete Baur.

Eine Stunde Stampfen

Gut angenommen wurde wieder das Angebot, frisch gehobeltes Weiß- oder Filderkraut zu erwerben, und zum Einstampfen mit nach Hause zu nehmen oder direkt vor Ort in die passenden Gefäße einzulegen. Für manche ein richtiges Familienvergnügen, denn rund eine Stunde muss – je nach Topfgröße – gestampft werden, bis sich genügend Flüssigkeit gebildet hat und der Topf für die Gärung des Sauerkrauts verschlossen werden kann. Mit Kümmel, Wacholder, Lorbeer und Salz verfeinert, entsteht so nach wenigen Wochen köstliches, selbst gemachtes Sauerkraut. Das wird dann entweder direkt verzehrt oder weiterverarbeitet zu Sauerkrautpizza, Krautkrapfen und vielen weiteren Köstlichkeiten. Nicht nur Tipps zum Einstampfen und Würzen wurden während des Stampfens weitergegeben, in Erwartung der bald genießbaren, gesunden Köstlichkeit wurde auch schon einmal in Rezepten geschwelgt.

Vorsitzende Margarete Baur ist froh, dass das Fest so gut angenommen wurde. Viele Freunde aus umliegenden Vereinen kamen, um mit den Wehringern gemeinsam zu feiern. "Wir haben 700 Kilo Kraut gehobelt und verkauft", so Baur. Die Jubiläumsfeier mit Musik und Kraut sorgte so für einen schönen Herbsttag mit vielen Besuchern. Und beim späteren Verzehr des Sauerkrauts werden sich viele bestimmt wieder an die schöne Doppel-Jubiläumsfeier erinnern.