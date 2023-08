Bobingen

vor 17 Min.

Gartenserie: Mehrere Bereiche bilden ein Biotop

Der Lavendel im Garten von Bernhard Frey in Bobingen bietet Nahrung für Wildbienen.

Plus Bernhard Frey aus Bobingen hat in seinem Garten verschiedene Bereiche angelegt, damit sich möglichst viele Insekten, Pflanzen und Tiere wohlfühlen können.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Rund 1800 Quadratmeter umfängt der Garten von Bernhard Frey in Bobingen. Das Grundstück ist unterteilt in verschiedene Bereiche. Gleich vor der Terrasse liegt der sogenannte Wohngarten. Dort gibt es, wie in vielen anderen Gärten auch, ein größeres Rasenstück, das unterbrochen wird von einem Blühwiesenbiotop.

Mittendrin ragt ein auffälliger Sonnenhut empor. "Der hat sich hier selbst angesiedelt. Dem gefällt es hier. Jetzt mähe ich halt drumherum", sagt Bernhard Frey. Überhaupt sei es gut, Pflanzen, die von selbst in den Garten kämen, wachsen zu lassen. Und Bernhard Frey muss es wissen. Denn er ist nicht nur Hobbygärtner, sondern auch Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege im Landratsamt Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen