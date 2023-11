Gastfamilien in Bobingen gesucht

Die Städtepartnerschaft mit Aniche in Frankreich soll wieder aufleben.

Über 50 Jahre währt die Städtepartnerschaft zwischen Bobingen und der französischen Stadt Aniche - trotz der über 800 Kilometer, die die beiden Orte trennen. Gemeinsam mit der Realschule Bobingen soll diese freundschaftliche Bindung fortgesetzt werden. Für den geplanten Besuch französischer Austauschschüler vom 18. bis 23. Februar sucht die Stadtverwaltung Gastfamilien in Bobingen.

Die Jugendlichen sollen auf diese Weise die Gelegenheit bekommen, die Kultur und Lebensweise des jeweils anderen Landes kennenzulernen sowie neue Freundschaften zu knüpfen und neue persönliche Erfahrungen zu machen. Während ihres Aufenthalts nehmen die Gastschüler am Unterricht und organisierten Ausflügen teil. Ähnliches wird dann auch beim Gegenbesuch in Aniche im darauffolgenden Jahr organisiert. „Besonders nach der langen Zeit der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ist es der Stadt Bobingen ein großes Anliegen, noch in diesem Schuljahr einen Jugendaustausch durchzuführen und die Städtepartnerschaft wiederaufleben zu lassen“, so Bürgermeister Klaus Förster.

Bei der Stadtverwaltung melden

Gesucht wird nach Familien mit Schülerinnen, Schülern (auch aus anderen Schulen) im Alter zwischen zwölf bis 14 Jahren, die bereit sind, Austauschpartner/innen für die Zeit vom 18. bis 23. Februar bei sich aufzunehmen. Interessierte Gastfamilien melden sich bis zum 8. Januar bei der Stadtverwaltung (Ansprechpartner: Ralf Eberle) unter 08234/8002-71 oder soziales@bobingen.demelden. Der Termin für einen Informationsabend wird noch bekannt gegeben.

Lesen Sie dazu auch