Geburtshilfe der Wertachklinik in Bobingen macht dicht

Jetzt ist es offiziell: Die Geburtshilfe der Wertachklinik wird zum Oktober geschlossen. Landrat und Bürgermeister unterstützen einen möglichen Ersatz.

Ab 1. Oktober wird es in Bobingen keine Geburtshilfe mehr geben. Das verkündete die Wertachklinik in der Nacht zum Donnerstag in einer Mitteilung an die Presse. Überraschend kommt die Schließung dabei allerdings nicht.

„Wir haben alles versucht, aber die ungünstigen, gesetzlichen Rahmenbedingungen für die kleinen Krankenhäuser können wir nicht ändern und der Fachkräftemangel ist maßgeblich für die Einstellung,“ wird Klinikvorstand Martin Gösele zitiert. Umso wichtiger sei es für die Zukunft der klinischen Versorgung im südlichen Landkreis, dass die beiden Standorte der Wertachkliniken in einem Neubau zusammengelegt würden. Sonst drohe die Schließung mittelfristig auch einigen anderen Abteilungen, und letztlich auch den Wertachkliniken.

Bedauern über das Ende der Geburtshilfe der Wertachkliniken

„Jedes einzelne Kind, das wir in den Wertachkliniken auf die Welt begleiten durften, ist ein Geschenk“, sagt Birgit Hegen, Sprecherin der Hebammen. Die Hebammen seien dankbar für die wunderbare Zeit in der Wertachklinik, sagt die Sprecherin. Klinikvorstand Gösele dankt allen Beteiligten für ihren Einsatz und für die großartige Leistung, die sie über viele Jahre erbracht haben.

Stellvertretend für die Belegärzte bedauert Octavian Duma das Ende der Geburtshilfe in den Wertachkliniken. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen machten eine Fortführung unmöglich, betont auch er. Der 24-Stunden Bereitschaftsdienst müsse auf mehrere Schultern verteilt werden. Jeder einzelne Arzt müsse jedoch die ständig steigenden Beiträge für die Haftpflichtversicherung selbst bezahlen. „Aufgrund des Anti-Korruptionsgesetzes darf uns die Klink dabei auch nicht unterstützen“, erklärt er. Als niedergelassener Arzt könne man sich das nun irgendwann nicht mehr leisten, deshalb finde man auch keine neuen Belegärzte.

Hebamme Birgit Hegen hat sich noch nicht in einem der umliegenden Krankenhäuser beworben. Sie nimmt sich erst einmal ein Auszeit in der Hoffnung, dass in den Räumen der Wertachkliniken ein Geburtshaus eingerichtet wird. Landrat und Bürgermeister haben ihre Unterstützung bereits zugesagt, die rechtlichen Bedingungen müssen jedoch noch geklärt werden, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)

Lesen Sie dazu auch