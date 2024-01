Gedenkstätte von Bruno Wank: Eine würdevolle Erinnerung

Am Samstag wird die neue Gedenkstätte von Bruno Wank auf dem Bobinger Friedhof eingeweiht.

Unter dem Titel „Gegen das Vergessen“ wurde von der Stadt Bobingen 2022 bayernweit ein Kunstprojekt ausgeschrieben, das den lokalen Opfern des NS-Regimes gewidmet ist. An der Westfassade der Aussegnungshalle des Bobinger Friedhofs sollen künftig Hinweistafeln und Kunst im öffentlichen Raum für das Thema sensibilisieren und den Ermordeten und Verfolgten langfristig eine würdevolle Erinnerung schaffen.

Künstlerisch umgesetzt wurde dieser öffentliche Gedenkort vom Gewinner der Ausschreibung, dem Allgäuer Bildhauer Bruno Wank, prämiert mit dem Kulturpreis Bayern 2023. Am Samstag, 27. Januar, wird die Gedenkstätte offiziell eingeweiht. Beginn ist um 14 Uhr. Interessierte sind zu diesem Festakt eingeladen.

Ausstellung im Unteren Schlösschen in Bobingen

Unter dem Titel „ripples across the pond“ sind bis einschließlich 11. Februar weitere Werke des Künstlers in den Räumen des Kunstvereins Bobingen zu sehen. Ein Besuch der Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Galerie im Unteren Schlösschen (dienstags, mittwochs und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr) möglich. (AZ)

