Gefährliche Kreuzung: 81-Jährige übersieht Fahrzeug

Ein glimpfliches Ende hatte ein Unfall am Freitag an der Bobinger Siedlung.

Ein Blechschaden in Höhe von rund 7500 Euro war die Folge eines Fehlers: Eine 81-jährige Autofahrerin wollte am Freitag von der Waldstraße über die Straßberger Straße in Richtung Bobinger Siedlung. Dabei übersah sie den Wagen eines 70-Jährigen, der auf der Kreisstraße unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, verletzt wurde niemand. (AZ)