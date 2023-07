Bobingen

19:05 Uhr

Gegen das Vergessen: Besondere Ausstellung in Bobingen wird verlängert

Blick in die Ausstellung "Gedenkort Bobingen" in der Galerie im Unteren Schlösschen.

Mit Fotografien und Zeitdokumenten wird in Bobingen an menschliche Schicksale in der Zeit des Nationalsozialismus erinnert.

