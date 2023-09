Gelingt dem TSV Bobingen gegen Jetzendorf der Befreiungsschlag?

Nur vier Tage nach dem unglücklichen Unentschieden gegen Gilching hat der TSV Bobingen die nächste Chance - im Nachholspiel zu Hause gegen den TSV Jetzendorf.

Die Stimmung war gut im Training beim TSV Bobingen am Montag. "Wir haben natürlich das Spiel vom Samstag angesprochen", sagte Spielertrainer Christopher Detke. Das Unentschieden gegen Gilching, mit dem Ausgleich in der letzten Minute, sei ärgerlich gewesen. "Da haben wir uns nicht gerade clever angestellt", meinte der Trainer. Die Moral sei aber intakt. "Wir werden aus unseren Fehlern lernen."

Gleichzeitig sieht das Trainergespann aber auch Fortschritte. "Vor allem im Spiel nach vorn haben wir uns zielstrebiger gezeigt", ergänzte Sebastian Jeschek. Das Trainerduo ist sich einig, dass es für die Mannschaft gut ist, dass nur vier Tage später das nächste Heimspiel ansteht. So bleibe weniger Zeit zum Nachdenken und man könne den Schwung der drei erzielten Tore mitnehmen. Erfolgsdruck gäbe es in Bobingen, trotz des aktuell letzten Tabellenplatzes, keinen. "Wir arbeiten in Ruhe weiter und üben keinen Druck auf die Mannschaft aus." Christopher Detke verweist auf den letztjährigen Aufsteiger Erkheim. Auch dort habe es gedauert, bis das Team in der neuen Liga angekommen sei. Und der TSV Bobingen habe schon gezeigt, dass man auf Augenhöhe mit gestandenen Landesligateams wie Durach oder Gilching agieren könne.

Fehler angesprochen

Trotzdem habe man die bisher gemachten Fehler klar angesprochen und versucht, Lösungswege aufzuzeigen. Die Marschrichtung für das kommende Heimspiel sei jedoch klar: "Drei Punkte müssen her. Wir wollen den Bock endlich umstoßen", so die klare Ansage des Trainerteams. Möglich scheint das auf jeden Fall. Denn mit dem TSV Jetzendorf kommt keine Übermannschaft in den Bobinger Siegmund-Park. Auch die Oberbayern aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm haben einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt. Der letztjährige Landesliga-Aufsteiger steht mit zwölf Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz und hat vier Siege, aber auch vier Niederlagen im Gepäck. Der TSV Bobingen hat nur dreimal verloren, aber halt leider fünfmal "nur" unentschieden gespielt. Das erklärt den Punkteabstand, der wohl nicht der tatsächlichen Spielstärke entspricht.

Trainer Sebastian Jeschek, der den kommenden Gegner beobachtet hat, sieht durchaus Chancen für seine Elf. "Es wird eine Begegnung auf Augenhöhe." Jetzendorf sei eine spielstarke Mannschaft mit zwei gefährlichen Stürmern. Die gelte es in Schach zu halten. Gleichzeitig wolle man an die guten Offensivaktionen im letzten Spiel anknüpfen und so endlich die drei Punkte in Bobingen behalten.

Die Begegnung zwischen dem TSV Bobingen und dem TSV Jetzendorf beginnt am Mittwoch, 6. September um 18 Uhr im Stadion an der Hoechster Straße.

