Filialen künftig mit mehr Gastronomie: Das plant Cumpanum-Chef Heuck

Plus Vor fünf Jahren eröffnete André Heuck die Bäckerei Cumpanum in Bobingen. Mittlerweile gibt es über ein Dutzend Standorte. Was der Bäckermeister noch erreichen will.

Von Maximilian Czysz

Vor fünf Jahren eröffneten Sie in Bobingen Ihr erstes Geschäft. Mittlerweile haben Sie über ein Dutzend Standorte und beschäftigen mehr als 100 Mitarbeiter. Hätten Sie das für möglich gehalten?



André Heuck: Ich dachte nicht, dass wir mal so schnell wachsen würden. Wir hatten ja zunächst nur das Ziel, einen Laden mit maximal zehn Mitarbeitern zu führen. Es kamen dann aber so viele Menschen auf uns zu und wollten auch in ihrer Nähe unser Angebot haben. Das brachte alles ins Rollen.

Wie viele Niederlassungen haben Sie jetzt?



Heuck: Im Juli eröffnen wir eine Backstube mit ganz neuem Konzept in Göggingen.

