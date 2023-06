Geschichte und Geschichten im Dialog im Unteren Schlösschen

Im Rahmen der Ausstellung "Gedenkort Bobingen – Gegen das Vergessen" lesen der Bobinger Kulturpreistraäger Reinhold Lenski und Kulturamtsleiterin Sandra Hartl aus Werken von Robert Antelme und Marguerite Duras.

Die Ausstellung "Gedenkort Bobingen" im Unteren Schlösschen läuft noch bis zum 11. Juni. Dabei wird das Thema Zwangsarbeit und Euthanasie aufgearbeitet. Denn auch an Bobingen ging die schwere Zeit des Nationalsozialismus nicht spurlos vorbei. In Zusammenarbeit mit Stadtarchiv, Kulturamt und dem Verein "Bobingen ist bunt" werden mit Fotos und Zeitdokumenten menschliche Schicksale dargestellt. Im Rahmen dieser Ausstellung findet am Sonntag, 11. Juni, zum Abschluss der Ausstellung eine Lesung statt.

Dabei wird aus Werken des französischen Schriftstellers Robert Antelme gelesen. Er war Mitglied der französischen Résistance und überlebte das deutsche Konzentrationslager Buchenwald. Ein ähnliches Schicksal erlitt der Bobinger Willi Ohlendorf. Auch er stellte sich gegen das NS-Regime und wurde zeitgleich mit Antelme im KZ Gandersheim gefangen gehalten, wo er 1944 verstarb. Nach ihm ist heute der Weg an der Bobinger Singoldhalle benannt. Antelme dagegen wurde, abgemagert auf nur noch 35 Kilogramm, von einem Kameraden aus dem französischen Widerstand gerettet. Dieser Kamerad war kein Geringerer als der spätere französische Ministerpräsident François Mitterand.

Unter großem Medieninteresse fand im Jahr 2020 die Verleihung des Willi-Ohlendorf-Preises statt. Dazu reiste extra Charlotte Knobloch als Laudatorin an. Foto: Elmar Knöchel (Archivbild)

Die Ehefrau Antelemes, Marguerite Duras, veröffentlichte viele Jahre später ihre Tagebuchaufzeichnungen und Kriegserlebnisse unter dem Titel "Der Schmerz". Auch daraus wird am Sonntag gelesen. Danach wird es Informationen zum aktuellen Stand der Forschung über das damalige Geschehen geben. Dabei sollen auch Gemeinsamkeiten im Leben des Schriftstellers Antelme und des Bobinger Widerstandskämpfers Willi Ohlendorf skizziert werden. Dazu werden bereits umgesetzte Projekte und weitere Planungen vorgestellt werden.

Die Veranstaltung im Unteren Schlösschen beginnt am 11. Juni um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

