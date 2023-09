Bobingen

Geselligkeit ist Trumpf beim Türkischen Frühstück

Reichhaltig und mit teilweise überraschenden Zutaten. Rund 60 Besucherinnen und Besucher freuten sich über das Türkische Frühstück in der Mittleren Mühle in Bobingen.

Plus Arif Diri und seine Helferinnen vom Deutsch-Türkischen Freundschaftsverein hatten zum Türkischen Frühstück in die Mittlere Mühle nach Bobingen eingeladen.

"Bei einem Türkischen Frühstück bleibt niemand hungrig", sagt Suna Aslan, Mitglied im Vorstand des Deutsch-Türkischen Freundschaftsvereins. Ein Blick auf das Büfett bestätigt das: Die Auswahl ist groß.

Es gibt Gemüse, Obst und Brot. Das wird wohl am ehesten auf einem Türkischen Frühstückstisch erwartet. Doch es gibt auch Lebensmittel, die erst einmal verwundern. Gleich auf dem zweiten Teller am Büfett: Pommes Frites. "Ein Türkisches Frühstück ohne Pommes ist fast undenkbar", sagt Suna Aslan und lacht. Für deutsche Augen sei es zwar erst einmal ungewöhnlich, Pommes auf dem Frühstückstisch zu finden, aber letztlich würden auch die Menschen ohne türkischen Hintergrund gerne zugreifen. Daneben finden sich bekannte Lebensmittel. Wiener Würstchen - aus Pute - dürfen nicht fehlen, dazu kommen Eier in verschiedenen Variationen. Unterschiedliche Sorten Wurst und Käse runden die Auswahl ab. Getrunken wird traditionell Tee oder Kaffee.

