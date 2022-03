Gibt es bald ein neues Ärztehaus in Bobingen?

Plus Nach der Schließung des MVZ Süd plagen Platzsorgen die Ärzte im Bobinger Mayerweg. Gibt es eine Lösung?

Die Situation bei der Versorgung mit praktischen, als auch fachärztlichen Praxen ist im ländlichen Raum und kleineren Städten schon lange nicht mehr optimal. Auch in Bobingen spitzt sich die Lage zu. Daher stellte die Bobinger SPD Fraktion bereits im September des vergangenen Jahres den Antrag, über den Bau eines Ärztehauses auf einem Grundstück der Stadt nachzudenken.