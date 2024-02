Gibt es einen Kompromiss für die Bobinger Max-Fischer-Straße?

Plus Das Landratsamt will den Parkverbot-Versuch beenden. Die Stadt Bobingen drängt auf eine Änderung der Verkehrsführung und auf das Bestehen des Parkverbots.

Die Verkehrslage in der Bobinger Max-Fischer-Straße ist verzwickt. Die Straße dient als Zufahrt der Mitarbeitenden im Bobinger Industriepark, als Zubringer zur Umgehungsstraße im Osten Bobingens und gleichzeitig als Anfahrtsweg für die Mitglieder der Feuerwehr im Alarmfall. Daher wollte man bei der Stadt Bobingen nicht mehr hinnehmen, dass parkende Fahrzeuge von Anwohnern die Straße verengen. Dadurch käme es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen, die diese Straße als Zubringer zur Umgehung unattraktiv machen. Gleichzeitig hatte sich die Bobinger Feuerwehr beschwert, dass durch die Verzögerungen bei der Anfahrt zum Feuerwehrhaus die vorgegebenen Einsatzzeiten nicht eingehalten werden könnten. Wie geht es weiter?

Da die Max-Fischer-Straße eine Kreisstraße ist, hatten sich das Landratsamt und die Stadt Bobingen darauf verständigt, dort einen Verkehrsversuch durchzuführen und ein vorübergehendes Halteverbot einzurichten. Seit der Einrichtung auf der Nordseite der Straße gab es immer wieder Beschwerden von Anwohnern wegen des eingeschränkten Parkraums. Jetzt will das Landratsamt den Versuch beenden.