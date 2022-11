Glück beim Tanken: Plötzlicher Preissturz an der Zapfsäule

Am Samstagabend kostete der Liter E10 an einigen OMV-Tankstellen im Augsburger Land zeitweise sagenhafte 1,089 Euro. War das etwa ein vorgezogenes Black-Friday-Angebot?

Als Frank Sander am Samstagabend gegen 18 Uhr von Schwabmünchen kommend nach Bobingen fuhr, fielen ihm bei der OMV-Tankstelle in Großaitingen die günstigen Benzinpreise auf: 1,659 Euro pro Liter. "Der Tank meines Wagens war zwar noch halb voll, aber für diesen Preis, so dachte ich, kann man nichts falsch machen", sagt der Oberottmarshauser. Als Sander nach dem Tankvorgang auf die Preisanzeige blickte, musste er zweimal hinsehen. "Der Preis hatte sich nochmals aktualisiert – auf 1,409 Euro. Ich habe bezahlt und fuhr weiter zum Einkaufen nach Bobingen. An der OMV-Tankstelle lag der Preis nun bei 1,089 Euro."

"Die Autofahrer trauten ihren Augen nicht, als sie den Preis sahen", berichtet Peter Brander. Der Inhaber der OMV-Tankstelle in Bobingen erklärt, wie es zum Preissturz kam: "Das hatte nichts mit irgendeinem Rabatt zu tun, sondern war ein Systemfehler und betraf auch nur den E10-Kraftstoff. Nach ein paar Stunden war der Fehler behoben." Zeit genug für zahlreiche Autofahrer, ihren Tank vollzumachen und dabei zu sparen. "Die Bude war rappelvoll", erinnert sich ein OMV-Mitarbeiter. "Ich hatte zwar keinen Dienst, habe aber eine ellenlange Autoschlange gesehen."

OMV-Mitarbeiterin: "Die Schlange reichte bis zur Straße"

Auch bei der OMV-Tankstelle in Königsbrunn berichtet die Mitarbeiterin, die am Samstag Dienst hatte, von einer "Schlange bis zur Straße". Sie erinnert sich, dass der niedrige Preis für E10 in der Zeit von 17.02 bis kurz nach 19 Uhr andauerte. Sie habe erfahren, dass viele umliegende OMV-Stationen betroffen waren.

Der plötzliche Preissturz habe sich in der Region wohl mindestens von Meitingen über Augsburg bis etwa auch Hurlach erstreckt. Auf Nachfrage erklärt Karoline von Taube von der Pressestelle der verantwortlichen EG Deutschland GmbH: "Die plötzlichen Preisänderungen am vergangenen Samstag bei einigen OMV-Stationen waren Grund eines internen technischen Problems bei unserem Pricing-System. Wir entschuldigen uns für etwaige Irritationen bei unseren Kunden." Die meisten E10-Kunden jedenfalls dürften diesen kurzfristigen Systemausrutscher als positiv empfunden haben.