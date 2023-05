Glücklicher Sieg für den TSV Bobingen

Eine große Energieleistung und eine gehörige Portion Glück brauchte Tabellenführer Bobingen beim 2:0-Heimsieg gegen die SpVgg Kaufbeuren.

Die Spannung lag schwer über dem Stadion an der Hoechster Straße. Drei Spieltage vor Saisonende wussten alle, wie enorm wichtig ein Sieg gegen die Allgäuer im Rennen um die Meisterschaft ist. Gleichzeitig hatten die Gegner aus Kaufbeuren, die im gesicherten Mittelfeld der Tabelle liegen, nichts zu verlieren.

Beinahe programmgemäß begann das Spiel für die Bobinger Bübles. Die Gastgeber machten gleich von Beginn an ordentlich Druck auf die Abwehrreihe der Gäste. Konnten auch immer wieder Bälle erobern. In der sechsten Spielminute segelte dann eine Ecke quer durch den Kaufbeurer Strafraum. Am langen Pfosten köpfte Florian Gebert den Ball wieder Richtung Mitte, wo Michael Zedelmeier wenig Mühe hatte, den Ball per Kopf im gegnerischen Gehäuse unterzubringen. Nur wenige Minuten später hatte Bobingens Kapitän Hüseyin Tomakin, ebenfalls am zweiten Pfosten, eine weitere Kopfballchance, blieb aber an einem Abwehrspieler hängen. Danach passierte erst einmal längere Zeit nichts. Der TSV machte nicht mehr so viel Druck und vertändelte viele Bälle bereits im Aufbau. Gleichzeig gewannen die Gäste mehr Sicherheit und versuchten immer wieder mit langen Bällen nach vorne zu spielen. Das gelang ein paar Mal richtig gut. Gefährlich wurden diese weiten Pässe aber erst durch den Bobinger Keeper Laurin Sommer. Der kam mehrmals völlig unnötig aus seinem Kasten, ohne aber an den Ball zu kommen und es wurde richtig gefährlich. In dieser Phase hätte sich niemand über den Ausgleichstreffer beschweren dürfen. Aber durch viel Einsatz und mehr als einmal auch mit viel Glück, hielt die Bobinger Deckung. Auch, weil die Gäste aus Kaufbeuren ihre Chancen nicht konsequent genug ausspielten.

Glückliche Pausenführung für Bobingen

Das 1:0 zur Pause war für die Schützlinge von Christopher Detke und Sebastian Jeschek als durchaus schmeichelhaft zu bezeichnen. In der zweiten Halbzeit änderte sich relativ wenig. Bobingen fand im Spielaufbau kaum noch statt. Das Mittelfeld gehörte den Allgäuern. Nur bei den Torchancen hatte Kaufbeuren nicht genug Offensivkraft, um das Tor des Tabellenführers ernsthaft zu gefährden. Das Spiel lebte in diesem Spielabschnitt hauptsächlich von der Spannung. Letztlich dauerte es bis zur 54. Spielminute, ehe die Zuschauenden wieder einmal eine Torchance zu sehen bekamen. Maximilian Krist passte nach innen auf Christian Frickinger. Der zog aus rund 10 Metern Entfernung ab und setzte den Ball an den linken Pfosten. Den Nachschuss vergab Florian Gebert überhastet. Rund 10 Minuten später scheiterte Krist nach einem tollen Solo über links am Kaufbeurer Torwart. Bis zur 90 Spielminute änderte sich nichts am Spielstand. Die Spannung war fast greifbar. Dann erlief Florian Gebert einen Ball in der gegnerischen Hälfte und zog nach innen in den Strafraum Dort wusste sich der Kaufbeurer Abwehrspieler nur noch mit einem Foul zu helfen. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Bobinger Torjäger mit seine 22. Saisontreffer selbst. "Der Sieg ist als durchaus glücklich zu bezeichnen", sagte Bobingens Sportlicher Leiter, Michael Deschler. Allerdings wies er darauf hin, dass dieses Spiel auch Kopfsache gewesen sei. "Die Jungs arbeiten vorbildlich unter der Woche. Aber sie wissen natürlich, worum es jetzt geht. Da machen die Füße nicht unbedingt immer das, was der Kopf will", so Deschler. Mit diesem wichtigen Sieg bleibt Bobingen weiterhin Tabellenführer. Der Abstand auf Verfolger Aystetten bleibt bei drei Punkten, da Aystetten das Duell der Verfolger in Egg an der Günz mit 2:1 gewann.

TSV Bobingen Laurin Sommer (Tor), Sandro Burghard, Hüseyin Tomakin, Paul Simler, Berkay Akgün (75. Olcay Tonar), Christian Frickinger, Elias Ruf, Metteo Ligorati (82. Arian Zabeli), Florian Gebert (90.+1 Manuel Hampp), Maximilian Krist (88. Jonas Macht), Maximilian Zedelmeier (70. Julian Peitzsch)