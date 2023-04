Glücklicher Sieg für den TSV Bobingen in der letzten Minute

Das 2:1 für Bobingen gegen Türkgücü Königsbrunn fiel in der Nachspielzeit. Das Hinspiel endete genauso. Damals schoss Königsbrunn in der letzten Minute den Siegtreffer. Es war ein hartes, aber bemerkenswert faires Nachbarschafts-Derby.

Tabellenführer Bobingen wahrt seine Aufstiegschancen. Es war ein knapper Sieg, aber letzten Endes verdient. Beide Mannschaften begannen mit viel Respekt voreinander. Man kennt sich. Türkgücü kam stark ersatzgeschwächt zum Nachbarn Bobingen. Die Ersatzbank war sehr dünn besetzt. Die Königsbrunner begannen defensiv und verlegten sich darauf, das Bobinger Spiel zu zerstören. Gleichzeitig begann der TSV Bobingen auch zurückhaltend. Die Detke-Elf wollte sich auf keinen Fall einen der berüchtigten Konter der Riedl-Schützlinge einfangen. Nach rund 20 Spielminuten wurde der Druck auf Bobingen immer größer. Nach einem Foul an Berkay Akgün nahe der Strafraumgrenze streifte der Freistoß von Maximilian Krist den Außenpfosten. Königsbrunns Torwart, Nuri Carpan, wäre niemals an den Ball gekommen. Glück also für Königsbrunn.

Nach zwanzig Spielminuten nehmen die Hausherren das Heft in die Hand

Der Pfostentreffer war dann das Signal für die Männer um Kapitän Hüseyin Tomakin. Sie verstärkten den Druck und kamen zu hervorragenden Chancen. Nach einem Pass in die Mitte setzte Torjäger Florian Gebert aus kürzester Entfernung aus spitzem Winkel den nächsten Ball an den Außenpfosten. Wieder Glück für Türkgücü. Zwei Minuten später war es dann aber soweit. Der Bobinger Topangreifer Gebert war für die Abwehr des Nachbarn im ganzen Spiel nicht einzufangen und er machte den Führungstreffer für den Tabellenführer.. Das war in der 31. Spielminute. Danach scheiterte Gebert allein vor dem Torwart stehend. In der 38. Minute setzte er einen Kopfball knapp zu hoch an. Zu diesem Zeitpunkt hätte es schon gut und gern 3:0 für den Tabellenführer stehen können. Dann - wie so oft im Fußball - kam die kalte Dusche. Türkgücü hatte bis zu diesem Zeitpunkt keine einzige wirkliche Torchance. Nach einem Freistoß segelte der Ball dann relativ ungefährlich in den Strafraum der Gastgeber. Dort waren sich Abwehrchef Tomakin und Torwart Laurin Sommer nicht ganz einig. Der Königsbrunner - und ehemalige Bobinger - Cemal Nam spritzte dazwischen und schob den Ball am verdutzten Sommer vorbei ins Tor. Im Gegenzug traf Gebert allein vor dem Torwart nur die Querlatte.

Bobingen trifft drei Mal Pfosten oder Latte

Es ging also mit einem für die Gäste sehr schmeichelhaften Unentschieden in die Pause. Dieser Spielstand schien die Männer aus der Nachbarstadt anzustacheln. Sie begannen die zweite Halbzeit sehr konzentriert und schnürten die Gastgeber 20 Minuten lang in der eigenen Hälfte ein. Wobei Bobingen kräftig mithalf. Viele Fehlpässe im Spielaufbau, alle in die von Königsbrunn konsequent zugestellte Mitte, brachten Türkgücü immer besser ins Spiel. Trotzdem bekamen sie keine wirklich guten Torchancen. Danach wurde das Spiel wieder offener. Florian Gebert verfehlte noch zwei Mal das Tor aus aussichtsreicher Position. Trotz der wirklich fair geführten Partie hatte die gute Schiedsrichterin Paulina Koch einige knifflige Entscheidungen zu treffen. Es hätte auf beiden Seiten Elfmeter geben können. Sie entschied sich aber in allen Fällen gegen einen Strafstoß, was am Spielfeldrand natürlich jeweils zu Unmut führte.

Zu gefährlichen Situationen kam es auf beiden Seiten in der Schlussphase, weil beide Torhüter nicht unbedingt ihren besten Tag erwischt hatten. Sowohl Bobingens Laurin Sommer, als auch Königsbrunns Nuri Carpan griffen mehr als einmal am Ball vorbei. Die Fehler blieben aber folgenlos. In der zweiten Minute der Nachspielzeit fiel dann Verteidiger Sandro Burghard der Ball im Strafraum vor die Füße und er erzielte ein ähnliches Tor wie vorher Königsbrunn. So konnte Bobingen letztlich einen verdienten Sieg einfahren.

TSV Bobingen: Laurin Sommer (Tor), Michael Zedelmeier (65. Jonas Macht), Hüseyin Tomakin, Berkay Akgün (65. Julian Peitzsch), Sandro Burghard, Elias Ruf, Christian Frickinger, Florian Gebert, Nicolai Petereit (90+4. Emre Cevik), Maximilian Krist, Arian Zabeli (78. Luis Müller)

Türkgücü Königsbrunn: Nuri Carpan (Tor), Edem Özkan, David Aslani, Admir Omerbegovic, Kaan Dogan, Mert Akkurt, Solomon Olaitan, Kerem Cakin (88.Koray Dercan), Sem Michel (80. Cebrail Eren), Cemal Nam, Egor Keller

Zuschauer 200