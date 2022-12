Goldene Hochzeit in Bobingen: Auf Mallorca traf sie die große Liebe

Paula und Herbert Bolik aus Bobingen feierten goldene Hochzeit. Es begann auf Mallorca und hält nun schon 50 Jahre.

"Wir haben uns auf Mallorca kennengelernt. Das war 1972. Jetzt sind wir 50 Jahre verheiratet." Das berichtete Herbert Bolik, als Bobingens Bürgermeister Klaus Förster zum Gratulieren vorbeikam. Paula Bolik, die gelernte Schneiderin, Jahrgang 1933, stammt aus Langerringen. Herbert Bolik, geboren im Jahr 1940, kommt aus Coesfeld in Nordrhein-Westfalen. Im Urlaub auf Mallorca hatten sie sich kennengelernt. An dessen Ende mussten sie sich schweren Herzens trennen.

"Sechs Monate lang haben wir uns geschrieben", erinnert sich der Jubilar. Dann sei er an Mariä Himmelfahrt nach Bayern gefahren. Schon eine Woche später wurde geheiratet. "Bis dahin hatten wir uns nur insgesamt 14 Tage gesehen. Aber was soll ich sagen, es hat gehalten." Zunächst hätten sie in Langerringen gewohnt, bis die beiden dann 1978 ein Grundstück in der Bobinger Siedlung kaufen konnten. Als Zimmerermeister hat Bolik das Haus selbst geplant und mit viel Eigenleistung nahezu komplett gebaut.

Sofort Arbeit in Bobingen gefunden

Der Abschied aus Coesfeld sei ihm nicht besonders schwergefallen, sagt Bolik. Denn er sei ohne Eltern im Heim aufgewachsen und hatte keine Probleme, sich in Bayern zu akklimatisieren. Besonders, da er als Zimmerermeister gleich Arbeit gefunden hätte. 22 Jahre hat er bei einer Bobinger Holzbaufirma gearbeitet. Aber so ganz vergessen hat er seine alte Heimat natürlich nicht. Im Flur hängt ein von ihm selbst gestickter Gobelin mit dem Coesfelder Wappen und einer Stadtansicht. Er habe bis vor ein paar Jahren Coesfeld auch immer wieder mal besucht.

Große Reisen rund um die Welt

Viele Jahre lebte das Paar, das eine Tochter und einen Sohn hat, glücklich in Bobingen. "Wir haben auch Reisen nach Afrika und die USA unternommen. Australien haben wir leider nicht mehr geschafft." Denn Paula Bolik, die im nächsten Jahr ihren 90. Geburtstag feiert, erkrankte an Alzheimer. Mittlerweile ist die Krankheit weit fortgeschritten, sodass sie unter der Woche in der Tagespflege untergebracht ist und nur am Abend und an den Wochenenden zu Hause sein kann.

Trotz des schweren Schicksals hat ihr Mann Herbert seinen Lebensmut nicht verloren und lud Bürgermeister Förster spontan für nächsten Sommer zur Feier des 90. Geburtstags seiner Frau ein.