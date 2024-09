Jugendliche feiern Nacht der Demokratie

In der Langen Nacht der Demokratie am 2. Oktober finden deutschlandweit spannende und kreative Veranstaltungen rund um das Thema Demokratie statt. Auch die Jugendarbeit beteiligt sich an der Langen Nacht: In Bobingen, Wehringen und Graben finden Veranstaltungen des Kreisjugendrings, unter anderem mit der Volkshochschule, statt.

Das Jugendzentrum Bobingen schafft im Rahmen der Langen Nacht der Demokratie ab 16 Uhr zusammen mit der Integrationswerkstatt Bobingen, dem Kulturamt der Stadt Bobingen sowie dem Türk SV Bobingen, Räume für Begegnungen zur Auseinandersetzung mit Demokratie in ihren verschiedensten Formen.

Dazu öffnen das Jugendzentrum und das Café International die Türen für alle Altersgruppen zum gemütlichen Zusammensein und konstruktiven Austausch bei vielfältigen kulinarischen und inhaltlichen Angeboten. Im Jugendzentrum gibt es unter anderem eine Ausstellung zum Geburtstag des Grundgesetzes und eine Demokratie-Fotobox. Zudem werden in der Laurentiushalle (Sporthalle der Laurentius-Grundschule) vom Türk SV Fußball-Tennis und Taekwondo zum Mitmachen angeboten. Abgerundet wird die Veranstaltung durch eine „Demokratie-Rallye“ für Groß und Klein auf dem Rathausplatz. Dort werden außerdem Luftballons steigen und Friedensbuttons verteilt. (AZ)