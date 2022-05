Graffiti auf Verteilerkasten: Jugendlicher Sprayer flüchtet

Ein etwa 13 bis 15 Jahre alter Jugendlicher hat in Bobingen einen Verteilerkasten besprüht. Bei der Suche fällt Polizisten noch etwas anderes auf.

Auf frischer Tat beobachtet, aber nicht erwischt: Am Dienstag gegen 19.20 Uhr wurde ein Jugendlicher dabei beobachtet, wie er in der Gutenbergstraße/Ecke Hans-Sachs-Straße in Bobingen Graffiti auf einen Verteilerkasten sprühte.

13 bis 14 Jahre alt

Er flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Die Polizei suchte nach dem Jugendlichen - allerdings ohne Erfolg. Er trug nach Zeugenangaben eine grüne Jacke und eine kurze Hose. Er hatte braune Haare und war etwa 13 bis 15 Jahre alt. Am Verteilerkasten entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0.

Verdächtige Männer am Bahnhof

Bei der Suche nach dem jugendlichen Sprayer wurde die Polizei am Bobinger Bahnhof auf zwei Männer aufmerksam, die sich verdächtig verhielten. Als sich die Beamten näherten, bemerkten sie sofort deutlichen Marihuanageruch in der Luft. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass einer der beiden eine Kleinmenge Marihuana bei sich hatte. Offensichtlich war ein Teil davon zuvor konsumiert worden, was zu dem wahrnehmbaren Geruch geführt hat. (AZ)