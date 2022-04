Großes Graffiti an Bobinger Garagenwand

Die Rückwand einer Garage in Bobingen wird beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter sprühte in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Sonntagabend auf die Rückwand einer Garage in der Adolph-Kolping-Straße in Bobingen ein großflächiges Graffiti. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08234/9060 zu melden. (AZ)