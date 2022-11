Bobingen

vor 18 Min.

Windräder für Bobingen: Grüne fordern mehr Tempo bei Windenergie

In Bobingen fordern die Grünen mehr Tempo in Sachen Windenergie.

Plus Bobinger Grüne wollen mehr Tempo bei der Weichenstellung zum Thema Windkraft und regenerative Energien. Durch eine Bürgergenossenschaft könnten Anwohnende und die Stadt profitieren.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

Um die Weichenstellung für die Windkraft – in Bobingen gibt es nach geltendem Recht mindestens zwei mögliche Standorte – zu beschleunigen, brachte Stadtrat Lukas Geirhos (Grüne) einen Antrag ein, mit dem er erreichen will, dass Bobingen sich klar dazu bekennt, Windkraft in der Gemeinde zu fördern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen