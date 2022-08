Hämmern, sägen und rutschen beim Stadtbauspiel Bobingen

Das Bobinger Stadtbauspiel ist eines der beliebtesten Angebote im Ferienprogramm. Dieses Jahr gab es weniger Plätze als sonst, da es an Betreuern fehlte.

Wenn man es im Bobinger Singoldpark hämmern, klopfen und sägen hört, dann ist es wieder so weit: Das Stadtbauspiel ist angesagt. Unter dem Motto "von der Vergangenheit in die Zukunft" haben Bobinger Kinder vor Kurzem im Rahmen des Ferienprogramms des Jugendzentrums Bobingen eine Stadt mit Gebäuden und Angeboten von früher bis heute gebaut. Es gab selbst gebastelten Schmuck, Schwerter und Geldbeutel zu kaufen. Auch das Geld haben die Kinder selbst aus vielen angemalten Steinen produziert, denn in der Stadt wurde nur die dortige Währung akzeptiert – heuer der "Kunar". In einer Hütte bereiteten die kleinen Barkeeper außerdem Cocktails zu.

Betreuerinnen und Betreuer mit den Kindern beim Macarena-Tanz. Foto: Elmar Knöchel

Jugendzentrumsleiter Alexander Beyer erklärt den Sinn hinter dem Stadtbauspiel. "Die Kinder bauen hier eine Stadt aus Holz, so wie sie sich eine Stadt vorstellen." Die Materialien dazu stammen von Spendern aus Bobingen. Meist seien das Firmen, aber auch Privatpersonen. Das Stadtbauspiel sei so etwas wie niederschwellige Demokratiebildung, so Beyer. Die Betreuung der Kinder werde von freiwilligen Helfern sichergestellt. Das seien vorwiegend junge Leute, die zuvor beim Kreisjugendring eine entsprechende Schulung erhalten hätten.

Eine Woche Spaß und Spiel in Bobingen

"Leider konnten wir heuer nur eine Woche Stadtbauspiel anbieten, da sich zu wenig Freiwillige gemeldet hatten. In früheren Jahren waren es zwei Wochen", sagt Beyer. Daher habe es diesmal nur 80 Plätze gegeben. Die Kinder, die einen Platz ergattert hatten, konnten eine schöne Woche mit viel Spaß und kreativem Spiel an der frischen Luft verbringen. "Wir kochen hier gesund, essen zusammen Mittag und können den ganzen Tag im Freien verbringen", sagt der Jugendzentrumsleiter. Zur Abkühlung konnte man das Kneipp-Becken im Singoldpark aufsuchen. Und in der Mitte der Wiese haben sich die Kinder eine rund 20 Meter lange Wasserrutschbahn aufgebaut.

In der selbst gebauten Stadt am Singoldpark gab es selbstverständlich auch ein Rathaus mit einem gewählten Bürgermeister namens Leopold. Leopold erhielt hohen Besuch vom Bürgermeister der "Nachbargemeinde" Bobingen, Klaus Förster. Nach der Begrüßung waren die beiden Bürgermeister schnell in ein Fachgespräch über die Gegebenheiten in ihren Gemeinden vertieft. Dann packte der Bobinger Stadtchef sein Gastgeschenk aus – eine Kühlbox voller Eis.

Bürgermeister Klaus Förster (rechts) im Fachgespräch mit seinem Bürgermeisterkollegen Leopold. Foto: Elmar Knöchel

Im Nu standen die Stadtbewohner der "Singoldparkstadt" geordnet in einer Zweierreihe, um sich ihr Eis abzuholen. Bürgermeister Förster zeigte sich beeindruckt darüber, wie gut Bürgermeister Leopold seine Bewohner im Griff hat: "Er ruft, dass es Eis gibt, und schon sind alle da. Das funktioniert sehr gut." Förster sei es jedes Jahr eine Freude, das Stadtbauspiel zu besuchen. "Es macht einfach Spaß zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Freude die Kinder bei der Sache seien", sagte er.

Zum Schluss konnte Bürgermeister Förster die Einladung seines Kollegen Leopold nicht ablehnen, gemeinsam über die Wasserrutsche zu flitzen. So schlüpfte er in seine Badehose und rutschte mit den Kindern um die Wette. Und die hatten sichtlich Freude. Bei einer spontanen Umfrage sagten Nils, Luca, Malte, Tino, Alexander, Jakob, Raphael, Maximilian und Jonathan übereinstimmend: "Uns hat es hier sehr gut gefallen. Wir haben viele Dinge gebaut. Das Essen und die Wasserrutsche waren einfach toll. Wir kommen wieder."